AirBaltic оценила издержки от отказа летать над Белоруссией в €200 тыс. в месяц
Дополнительные издержки латвийской национальной авиакомпании AirBaltic из-за решения не использовать воздушное пространство Белоруссии составят около €200 тыс. в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
«Дополнительные расходы на обход воздушного пространства Беларуси составляют около €200 тыс. в месяц, — сказали агентству в отделе корпоративных коммуникаций AirBaltic, отметив, что эти расходы значительно варьируются для каждого рейса. При этом в компании отметили, что в соответствии с расписанием только небольшая часть всех рейсов AirBaltic использовала бы воздушное пространство Белоруссии.
От использования воздушного пространства страны отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines и др. Поводом для отказа послужила экстренная посадка в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании воздушного судна. При этом бомбы обнаружено не было, а после посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.