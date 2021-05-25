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AirBaltic оценила издержки от отказа летать над Белоруссией в €200 тыс. в месяц

Ведомости

Дополнительные издержки латвийской национальной авиакомпании AirBaltic из-за решения не использовать воздушное пространство Белоруссии составят около €200 тыс. в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Дополнительные расходы на обход воздушного пространства Беларуси составляют около €200 тыс. в месяц, — сказали агентству в отделе корпоративных коммуникаций AirBaltic, отметив, что эти расходы значительно варьируются для каждого рейса. При этом в компании отметили, что в соответствии с расписанием только небольшая часть всех рейсов AirBaltic использовала бы воздушное пространство Белоруссии.

От использования воздушного пространства страны отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines и др. Поводом для отказа послужила экстренная посадка в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании воздушного судна. При этом бомбы обнаружено не было, а после посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных