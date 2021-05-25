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«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября

Ведомости

Белорусская авиакомпания «Белавиа» приняла решение отменить рейсы в Лондон и Париж в период с 25 мая по 30 октября 2021 г. после того, как Великобритания и Франция закрыли для перевозчика свои аэропорты.

«В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Там отметили, что пассажиры могут вернуть стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение года с момента их приобретения.

«Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам», — отметили в «Белавиа». Накануне авиакомпания приняла аналогичное решение в отношении рейсов в Вильнюс и обратно после того, как Литва закрыла для нее свои аэропорты. В то же время сроком приостановки рейсов было указано 26 июня.

Причиной подобных действий в отношении «Белавиа» стал инцидент, произошедший накануне с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

В связи с инцидентом от использования воздушного пространства страны уже отказались европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, AirFrance, Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines. Накануне саммит ЕС рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Европейские лидеры потребовали у Белоруссии немедленно освободить Протасевича и задержанную вместе с ним россиянку Софию Сапегу, у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.

Ранее по теме: Евросоюз может остановить любое авиасообщение с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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