«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября

Причиной подобных действий в отношении «Белавиа» стал инцидент, произошедший накануне с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.