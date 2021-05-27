Больше половины крупных компаний планируют экономить на офисах
Большая часть – 65% — крупных компаний по всему миру планируют уменьшить расходы за счет реструктуризации офисов, сообщил РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank. В опросе приняли участие представители почти 400 международных компаний с общей численностью сотрудников более 10 млн человек.
По результатам опроса 34% компаний планируют сократить расходы более чем на 10%. Увеличить затраты на офис хотят 2% компаний, остальные оставят все как прежде.
В 54% организаций рассказали, что планируют экономить на офисе из-за пандемии коронавируса. В ближайшие три года 77% компаний оставят прежними размеры своих офисов в расчете на число сотрудников или сократят их. 55% хотят увеличить площади для командной работы.
Ранее Knight Frank провел исследование, согласно которому 35% компаний по всему миру планируют сократить офисы после удаленки в ближайшие три года. Такая же доля компаний не планирует менять площадь офисов, 30% — хотят увеличить ее.