Unilever предупредила об остановке выпуска мороженого из-за маркировки

Представитель оператора маркировки - «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ) заявил «Ведомостям», что данное сообщение Unilever о возможной приостановке производства «имеет своей целью нагнетание ситуации и не направлено на конструктивное разрешение вопроса, связанного с несвоевременной подготовкой производителя». Оператор и профильные ведомства ведут индивидуальную работу с компаниями, особенно с теми, которые поздно включились в процесс подготовки, заверили в ЦРПТ. «Для Unilever выделен персональный менеджер, который решает все возникающие у компании вопросы. Оператор предпринимает усилия для того, чтобы в компании сохранялся рабочий процесс. Для этого, в частности, проводится активная работа с поставщиками оборудования и упаковки для Unilever», — отметил представитель оператора.