Unilever предупредила об остановке выпуска мороженого из-за маркировки
Российское подразделение компании Unilever — «Юнилевер Русь», которая производит мороженое под брендом «Инмарко», с 1 июня может на 10 дней приостановить производство на предприятиях, расположенных в Туле и Омске из-за запуска маркировки молочной продукции. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Компания ООО "Юнилевер Русь", в портфель которой входит мороженое брендов "Инмарко", заявляет, что с 1 июня с большой долей вероятности вынуждена будет приостановить работу линий для производства мороженого, расположенных в Туле и Омске, если срок запуска маркировки останется прежним», — говорится в сообщении.
Простой фабрик будет касаться производства только для российского рынка, он связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки, так как типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов, сообщили в компании. Кроме того, типографии также пытаются решить проблемы, связанные со стиранием кода и отслоением его с пленки.
Решение о приостановке выпуска мороженого на 10 дней, в случае его принятия, «не должно отразиться на потребителях», заявили в пресс-службе Минпромторга.
«Минпромторг России еще раз обращает внимание, что сроки ввода обязательной маркировки молочной продукции переносится не будут, и призывает компанию Unilever и других участников рынка ответственно отнестись к соблюдению законодательства Российской Федерации и своим обязательствам перед потребителям», - говорится в сообщении пресс-службы.
Представитель оператора маркировки - «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ) заявил «Ведомостям», что данное сообщение Unilever о возможной приостановке производства «имеет своей целью нагнетание ситуации и не направлено на конструктивное разрешение вопроса, связанного с несвоевременной подготовкой производителя». Оператор и профильные ведомства ведут индивидуальную работу с компаниями, особенно с теми, которые поздно включились в процесс подготовки, заверили в ЦРПТ. «Для Unilever выделен персональный менеджер, который решает все возникающие у компании вопросы. Оператор предпринимает усилия для того, чтобы в компании сохранялся рабочий процесс. Для этого, в частности, проводится активная работа с поставщиками оборудования и упаковки для Unilever», — отметил представитель оператора.
19 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиозапись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут сообщила, что около 40% производителей мороженого в России могут не успеть организовать маркировку продукции с 1 июня из-за проблем с поставкой и монтажом оборудования.
В Минсельхозе тогда отметили, что российские производители выразили готовность к выпуску маркированной продукции с 1 июня. Минсельхоз предложил изменить правила маркировки товаров, произведенных до 1 июня. С учетом наличия запасов у предприятий эта мера позволит обеспечить плавный переход отрасли к новой системе и минимизировать возможные риски.