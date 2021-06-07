Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

Страны тропической Африки заказали у России оружия и техники на $1,7 млрд

Ведомости

Страны Африки южнее Сахары подписали с Россией в 2020-2021 гг. контракты на покупку оружия и техники на сумму более $1,7 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

«Только за 2020 и начало 2021 гг. мы подписали в этом регионе контрактных документов на сумму более $1,7 млрд и довели в портфеле заказов компании количество стран Центральной, Западной и Южной Африки до 17 [млрд долларов]», — цитирует пресс-служба «Рособоронэкспорта» своего генерального директора Александра Михеева. В компании пояснили, что речь идет, в частности, о бронетранспортерах БТР-80, 80А и 82А, автоматах Калашникова «сотой» и «двухсотой» серий, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308.

«Кроме того, партнерам предоставят информацию о российских противотанковых ракетных комплексах, в том числе ПТРК "Корнет-Э" и »Корнет-ЭМ», 120- и 82-мм минометах», — анонсировали в «Рособоронэкспорте», отметив, что надеются также продвигать на рынке тропической Африки российские бронеавтомобили ВПК-233316 «Тигр» в комплектации «Рейд», ВПК-39473 «Стрела» и «ВПК-Урал».

В феврале представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщил, что половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку. Это составляет примерно $6 млрд в год за последние пять лет. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, по итогам 2020 г. на страны региона пришлось более 50% поставок российской военной техники и вооружений. В «Рособоронэкспорте» тогда поясняли, что еще порядка 40–45% приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, а остальное – на Тропическую Африку и Латинскую Америку.

Ранее по теме: Половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных