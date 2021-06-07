Страны тропической Африки заказали у России оружия и техники на $1,7 млрд
Страны Африки южнее Сахары подписали с Россией в 2020-2021 гг. контракты на покупку оружия и техники на сумму более $1,7 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».
«Только за 2020 и начало 2021 гг. мы подписали в этом регионе контрактных документов на сумму более $1,7 млрд и довели в портфеле заказов компании количество стран Центральной, Западной и Южной Африки до 17 [млрд долларов]», — цитирует пресс-служба «Рособоронэкспорта» своего генерального директора Александра Михеева. В компании пояснили, что речь идет, в частности, о бронетранспортерах БТР-80, 80А и 82А, автоматах Калашникова «сотой» и «двухсотой» серий, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308.
«Кроме того, партнерам предоставят информацию о российских противотанковых ракетных комплексах, в том числе ПТРК "Корнет-Э" и »Корнет-ЭМ», 120- и 82-мм минометах», — анонсировали в «Рособоронэкспорте», отметив, что надеются также продвигать на рынке тропической Африки российские бронеавтомобили ВПК-233316 «Тигр» в комплектации «Рейд», ВПК-39473 «Стрела» и «ВПК-Урал».
В феврале представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщил, что половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку. Это составляет примерно $6 млрд в год за последние пять лет. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, по итогам 2020 г. на страны региона пришлось более 50% поставок российской военной техники и вооружений. В «Рособоронэкспорте» тогда поясняли, что еще порядка 40–45% приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, а остальное – на Тропическую Африку и Латинскую Америку.