Страны тропической Африки заказали у России оружия и техники на $1,7 млрд

В феврале представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщил, что половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку. Это составляет примерно $6 млрд в год за последние пять лет. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, по итогам 2020 г. на страны региона пришлось более 50% поставок российской военной техники и вооружений. В «Рособоронэкспорте» тогда поясняли, что еще порядка 40–45% приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, а остальное – на Тропическую Африку и Латинскую Америку.