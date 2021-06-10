Строительство морской части первой нитки «Северного потока — 2» технически завершено
Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG сообщила о техническом завершении строительства морской части первой нитки «Северного потока — 2». Морские секции газопровода соединены между собой.
«Морская часть первой нитки «Северного потока — 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой», — сообщили в пресс-службе компании.
11 июня на первой нитке газопровода начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода.
«С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями», — добавили в компании.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.