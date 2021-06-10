Роспотребнадзор сообщил о нарушениях антиковидных мер в трети объектов Москвы

«За май 2021 года управлением Роспотребнадзора по г. Москве проведено 3505 мониторинговых обследований, в ходе которых нарушения установлены в 1234 случаях (35%), при проведении 303 проверок нарушения установлены на 259 объектах (85%)», – говорится в сообщении. За несоблюдение требований на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оформлено 220 протоколов об административном правонарушении, за грубые многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность 98 объектов.