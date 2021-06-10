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Роспотребнадзор сообщил о нарушениях антиковидных мер в трети объектов Москвы

Ведомости

Управление Роспотребнадзора по Москве в мае выявило нарушения соблюдения мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, в 35% проверенных объектов транспорта, торговли, общепита, культуры, ЖКХ и промышленных предприятий города, сообщила пресс-служба ведомства.

«За май 2021 года управлением Роспотребнадзора по г. Москве проведено 3505 мониторинговых обследований, в ходе которых нарушения установлены в 1234 случаях (35%), при проведении 303 проверок нарушения установлены на 259 объектах (85%)», – говорится в сообщении. За несоблюдение требований на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оформлено 220 протоколов об административном правонарушении, за грубые многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность 98 объектов.

Среди основных нарушений – отсутствие разметки и несоблюдение социальной дистанции, режима ношения масок и перчаток, дезинфекционного режима, отсутствие запасов средств индивидуальной защиты. Ведомство предупредило, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве усиливает контроль за соблюдением антиковидных мер.

По данным оперативного штаба на 10 июня, в Москве за последние сутки выявили 5245 новых случаев коронавируса, 2671 человек выздоровел, 63 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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