Роспотребнадзор сообщил о нарушениях антиковидных мер в трети объектов Москвы
Управление Роспотребнадзора по Москве в мае выявило нарушения соблюдения мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, в 35% проверенных объектов транспорта, торговли, общепита, культуры, ЖКХ и промышленных предприятий города, сообщила пресс-служба ведомства.
«За май 2021 года управлением Роспотребнадзора по г. Москве проведено 3505 мониторинговых обследований, в ходе которых нарушения установлены в 1234 случаях (35%), при проведении 303 проверок нарушения установлены на 259 объектах (85%)», – говорится в сообщении. За несоблюдение требований на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оформлено 220 протоколов об административном правонарушении, за грубые многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность 98 объектов.
Среди основных нарушений – отсутствие разметки и несоблюдение социальной дистанции, режима ношения масок и перчаток, дезинфекционного режима, отсутствие запасов средств индивидуальной защиты. Ведомство предупредило, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве усиливает контроль за соблюдением антиковидных мер.
По данным оперативного штаба на 10 июня, в Москве за последние сутки выявили 5245 новых случаев коронавируса, 2671 человек выздоровел, 63 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.