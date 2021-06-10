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В Госдуме дали прогноз о сроках поставки газа по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Тестовые поставки газа по экспортному газопроводу «Северный поток — 2» могут начаться уже в конце августа-начале сентября 2021 г. Об этом заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Он отметил, что оператору строящегося газопровода необходимо провести комплекс подготовительных работ: продувку, очистку, испытания, проверку на герметичность, а также пройти сертификацию.

«Это займет, по моим оценкам, не менее двух месяцев. Много предстоит чисто инженерно-технической работы», — сказал парламентарий.

Как быстро будет пройдена сертификация, по его словам, будет зависеть от внешнеполитических факторов. «Думаю, мы все трудности преодолеем», — добавил он.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь добавил, что «американцы под угрозой санкций заставляли многих участников строительства уходить» из проекта.

«Если бы не было искусственных задержек, проект был бы запущен гораздо раньше», — сказал он. Сенатор напомнил, что Россия не отказывается от поставок по украинской ГТС, а лишь «диверсифицирует маршрут поставок».

10 июня компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG сообщила о техническом завершении строительства морской части первой нитки «Северного потока — 2». Морские секции газопровода соединены между собой. 11 июня на первой нитке начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.

Ранее по теме: Строительство морской части первой нитки «Северного потока — 2» технически завершено

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных