«Коммерсантъ» узнал об историческом максимуме биржевых цен на дизель
Цены на дизельное топливо на товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге выросли на 5% с начала мая, до 52,6 тыс. руб. за тонну, сообщил «Коммерсантъ». Показатель стал максимальным за всю историю торгов, отметило издание.
Редактор издания «Argus Моторное топливо России» международного ценового агентства Argus Дмитрий Гончаренко рассказал, что из-за роста котировок в Северо-Западной Европе до максимума с начала 2020 года выросла привлекательность экспорта дизеля. По его мнению, цены на топливо могли вырасти из-за недостаточного предложения в связи с ремонтом на НПЗ в Астрахани, Ачинске, Антипино и Самаре. В конце июня планируется ремонт на НПЗ «Танеко» в Нижнекамске.
Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов заявил, что для стабилизации цен на дизтопливо нужно увеличить норматив биржевых продаж примерно в 1,5 раза или вернуться к теме изменения демпфера.
Представители ритейла заявили, что рост цен на дизель может привести к росту стоимости товаров.
Собеседники издания, знакомые с ситуацией, рассказали, что вице-премьер Александр Новак готов повысить нормативы обязательных биржевых продаж по дизелю и бензину на 1 п.п. – до 8,5% и 12% от производства. В Минфине изданию сообщили, что законопроект, который рассматривает Госдума, предусматривает изменение механизма по дизелю с 2022 года.
В Минэнерго заявили, что рынок дизельного топлива стабилен, но подвержен изменению цен на нефть и экспортных цен на рынках Европы и АТР, росту спроса в период отпусков и ограничений авиасообщения. В министерстве отметили, что в июне отгрузки дизеля на 4% выше, чем в 2019 году, производство вдвое выше потребления. У правительства есть механизмы перенаправления экспортных объемов для удовлетворения внутреннего спроса.
В ФАС рассказали, что спрос на дизель на внутреннем рынке вырос из-за весенних полевых работ. Резервы топлива максимальны за последние годы, добавили в службе. Правительство прорабатывает дополнительные меры по стабилизации цен на топливо.