«Коммерсантъ» узнал об историческом максимуме биржевых цен на дизель

В Минэнерго заявили, что рынок дизельного топлива стабилен, но подвержен изменению цен на нефть и экспортных цен на рынках Европы и АТР, росту спроса в период отпусков и ограничений авиасообщения. В министерстве отметили, что в июне отгрузки дизеля на 4% выше, чем в 2019 году, производство вдвое выше потребления. У правительства есть механизмы перенаправления экспортных объемов для удовлетворения внутреннего спроса.