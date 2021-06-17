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Основатель обувного ритейлера Zenden Group рассказал о причинах обысков

Ведомости

Сотрудники Следственного комитета по Владимирской области 16 июня провели обыски и изъятие документов в офисе и магазине производителя обуви и ритейлера Zenden Group в Москве в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ст. 199.2 УК РФ). Об этом «Ведомостям» рассказал основатель Zenden Group Андрей Павлов. 

По его словам, уголовное дело было возбуждено еще в феврале 2020 г. в отношении бывшего гендиректора одного из юрлиц Zeneden Group — «Дом Одежды» Галины Стушновой. 

«По данному уголовному делу допросов уже были десятки и обысков столько же. Я допрашивался несколько раз и для нас это уже стало такой рутиной бытовой», — сказал Павлов. По его словам, уголовное дело является «фактором давления на компанию». 

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ФНС. 

В сентябре 2020 г. компания «Дом одежды» оспорила решение межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области от 2018 г. о доначислении налогов на сумму более 592 млн руб. Суд удовлетворил требования компании, обязав ИФНС выплатить компании обратно 405 млн руб. доначисленного НДС и 187 млн руб. доначисленного налога на прибыль в виде штрафа и пени. В марте  этого года апелляционная инстанция оставила это решение в силе. 19 мая ИФНС подала кассационную жалобу, следующее судебное заседание запланировано на 8 июля 2021 г. в Арбитражном суде Волго-Вятского округа. 

Как уточнил Павлов, в процессе арбитражного разбирательства компания сначала выплатила все доначисленные налоги, а затем, оспорив доначисление в суде, средства вернули компании. 

Обувной ритейлер Zenden Group управляет сетями Zenden, Mascotte и Thomas Munz, в 2019 г. компания получила контроль над активами конкурентной сети Alba, сообщал РБК. Компания была основана Павловым в 1997 г. Помимо продажи обуви, компания занимается ее производством. Консолидированная выручка всей Zenden Group в 2020 г. составила 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 280 млн руб., следует из информации компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных