Основатель обувного ритейлера Zenden Group рассказал о причинах обысков

В сентябре 2020 г. компания «Дом одежды» оспорила решение межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области от 2018 г. о доначислении налогов на сумму более 592 млн руб. Суд удовлетворил требования компании, обязав ИФНС выплатить компании обратно 405 млн руб. доначисленного НДС и 187 млн руб. доначисленного налога на прибыль в виде штрафа и пени. В марте этого года апелляционная инстанция оставила это решение в силе. 19 мая ИФНС подала кассационную жалобу, следующее судебное заседание запланировано на 8 июля 2021 г. в Арбитражном суде Волго-Вятского округа.