Основатель обувного ритейлера Zenden Group рассказал о причинах обысков
Сотрудники Следственного комитета по Владимирской области 16 июня провели обыски и изъятие документов в офисе и магазине производителя обуви и ритейлера Zenden Group в Москве в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ст. 199.2 УК РФ). Об этом «Ведомостям» рассказал основатель Zenden Group Андрей Павлов.
По его словам, уголовное дело было возбуждено еще в феврале 2020 г. в отношении бывшего гендиректора одного из юрлиц Zeneden Group — «Дом Одежды» Галины Стушновой.
«По данному уголовному делу допросов уже были десятки и обысков столько же. Я допрашивался несколько раз и для нас это уже стало такой рутиной бытовой», — сказал Павлов. По его словам, уголовное дело является «фактором давления на компанию».
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ФНС.
В сентябре 2020 г. компания «Дом одежды» оспорила решение межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области от 2018 г. о доначислении налогов на сумму более 592 млн руб. Суд удовлетворил требования компании, обязав ИФНС выплатить компании обратно 405 млн руб. доначисленного НДС и 187 млн руб. доначисленного налога на прибыль в виде штрафа и пени. В марте этого года апелляционная инстанция оставила это решение в силе. 19 мая ИФНС подала кассационную жалобу, следующее судебное заседание запланировано на 8 июля 2021 г. в Арбитражном суде Волго-Вятского округа.
Как уточнил Павлов, в процессе арбитражного разбирательства компания сначала выплатила все доначисленные налоги, а затем, оспорив доначисление в суде, средства вернули компании.
Обувной ритейлер Zenden Group управляет сетями Zenden, Mascotte и Thomas Munz, в 2019 г. компания получила контроль над активами конкурентной сети Alba, сообщал РБК. Компания была основана Павловым в 1997 г. Помимо продажи обуви, компания занимается ее производством. Консолидированная выручка всей Zenden Group в 2020 г. составила 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 280 млн руб., следует из информации компании.