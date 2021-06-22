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Delivery Club обнулит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов

Ведомости

Сервис доставки еды Delivery Club обнулит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов с 1 июля, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. 

Обнуление комиссии будет доступно как для тех ресторанов, которые уже подключены к сервису, так и для тех заведений, которые планируют это сделать. «Поскольку для ресторанов заказы навынос станут одним из инструментов компенсации возможного снижения количества посетителей в зале, мы хотим поддержать их в период адаптации к новым правилам работы и отказываемся от собственной комиссии», — отметил представитель. 

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди с пройденной вакцинацией от коронавируса, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.

Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов, пояснил Собянин. 

Выполнить новые требования «технически нереально», рассказала ранее общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, для контроля потребуется выделить специальных сотрудников, в то время как организации общественного питания до сих пор до конца не оправились после локдауна прошлого года и испытывают нехватку кадров.

Ранее по теме: Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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