Delivery Club обнулит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов
Сервис доставки еды Delivery Club обнулит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов с 1 июля, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса.
Обнуление комиссии будет доступно как для тех ресторанов, которые уже подключены к сервису, так и для тех заведений, которые планируют это сделать. «Поскольку для ресторанов заказы навынос станут одним из инструментов компенсации возможного снижения количества посетителей в зале, мы хотим поддержать их в период адаптации к новым правилам работы и отказываемся от собственной комиссии», — отметил представитель.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди с пройденной вакцинацией от коронавируса, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.
Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов, пояснил Собянин.
Выполнить новые требования «технически нереально», рассказала ранее общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, для контроля потребуется выделить специальных сотрудников, в то время как организации общественного питания до сих пор до конца не оправились после локдауна прошлого года и испытывают нехватку кадров.