Delivery Club обнулит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов

Обнуление комиссии будет доступно как для тех ресторанов, которые уже подключены к сервису, так и для тех заведений, которые планируют это сделать. «Поскольку для ресторанов заказы навынос станут одним из инструментов компенсации возможного снижения количества посетителей в зале, мы хотим поддержать их в период адаптации к новым правилам работы и отказываемся от собственной комиссии», — отметил представитель.