«Яндекс.Еда» обнулит комиссию для ресторанов и кафе
Сервис заказа и доставки еды «Яндекс.Еда» обнулит комиссию на заказы навынос до конца этого лета для московских ресторанов, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. Также сервис обещает ежедневные выплаты ресторанам по всей России: по 5 000 руб. будет выплачиваться заведению ежедневно за каждого сотрудника, который выполнит от пяти доставок в день для сервиса.
«Более частые выплаты помогут ресторанам вовремя начислять сотрудникам зарплату и рассчитываться с партнерами. «Яндекс.Еда» также поддержит заведения выплатами за сотрудников, которые будут по совместительству работать курьерами на доставке заказов сервиса. Эта выплата будет единовременной за каждого такого сотрудника», — отметил представитель.
Для ресторанов в Москве и области обнуление комиссии начнет действовать с 28 июня, а ежедневные выплаты ресторанам за заказы будут доступны заведениям по всей стране.
Накануне, 22 июня, об обнулении комиссии на заказы навынос для московских ресторанов объявил ближайший конкурент «Яндекс.Еды» - Delivery Club. Сервис обнулит комиссию с 1 июля.
22 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди с пройденной вакцинацией от коронавируса, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.
Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов.
Рестораторы попросили мэрию отсрочить внедрение системы QR-кодов на 1 августа, а веранды и летние кафе вывести из-под требования о «безковидных зонах».