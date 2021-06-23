Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

«Яндекс.Еда» обнулит комиссию для ресторанов и кафе

Ведомости

Сервис заказа и доставки еды «Яндекс.Еда» обнулит комиссию на заказы навынос до конца этого лета для московских ресторанов, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. Также сервис обещает ежедневные выплаты ресторанам по всей России: по 5 000 руб. будет выплачиваться заведению ежедневно за каждого сотрудника, который выполнит от пяти доставок в день для сервиса. 

«Более частые выплаты помогут ресторанам вовремя начислять сотрудникам зарплату и рассчитываться с партнерами. «Яндекс.Еда» также поддержит заведения выплатами за сотрудников, которые будут по совместительству работать курьерами на доставке заказов сервиса. Эта выплата будет единовременной за каждого такого сотрудника», — отметил представитель. 

Для ресторанов в Москве и области обнуление комиссии начнет действовать с 28 июня, а ежедневные выплаты ресторанам за заказы будут доступны заведениям по всей стране. 

Накануне, 22 июня, об обнулении комиссии на заказы навынос для московских ресторанов объявил ближайший конкурент «Яндекс.Еды» - Delivery Club. Сервис обнулит комиссию с 1 июля. 

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди с пройденной вакцинацией от коронавируса, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.

Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. 

Рестораторы попросили мэрию отсрочить внедрение системы QR-кодов на 1 августа, а веранды и летние кафе вывести из-под требования о «безковидных зонах». 

Ранее по теме: Delivery Club обнулит комиссию на заказы навынос для московских ресторанов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных