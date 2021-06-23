«Яндекс.Еда» обнулит комиссию для ресторанов и кафе

Сервис заказа и доставки еды «Яндекс.Еда» обнулит комиссию на заказы навынос до конца этого лета для московских ресторанов, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. Также сервис обещает ежедневные выплаты ресторанам по всей России: по 5 000 руб. будет выплачиваться заведению ежедневно за каждого сотрудника, который выполнит от пяти доставок в день для сервиса.