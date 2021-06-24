Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

Bloomberg: российская таможня завела дело на IKEA о неуплате пошлин на ₽1 млрд

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России возбудила административное дело в отношении российского подразделения крупнейшего мебельного ритейлера IKEA за уклонение от уплаты таможенных пошлин на сумму, превышающую 1 млрд руб., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы. «Ведомости» направили запрос в ФТС.

По данным ведомства, с 2017 по 2020 г. компания занижала размеры лицензионных сборов в декларациях и предоставляла ложные оценки стоимости. В пресс-службе IKEA заявили, что ритейлер знает о претензиях ФТС и оспаривает их.

Как уточняет Bloomberg, Россия входят в число десяти стран с крупнейшими объемами продаж продукции IKEA. Так, в стране насчитывается 24 магазина компании, следует из информации на ее сайте.

В феврале этого года ФТС взыскала более 3 млрд руб. с российской дочерней компании шведского ритейлера Hennes & Mauritz (H&M). Дело тоже касалось уклонения компании от уплаты таможенных пошлин. Вскоре после этого ведомство сообщило о проверке еще 40 компаний, исходя из анализа рисков нарушений законодательства.

Ранее по теме: ФТС сообщила о проверке 40 компаний на фоне дела H&M
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных