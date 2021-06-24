Bloomberg: российская таможня завела дело на IKEA о неуплате пошлин на ₽1 млрд

В феврале этого года ФТС взыскала более 3 млрд руб. с российской дочерней компании шведского ритейлера Hennes & Mauritz (H&M). Дело тоже касалось уклонения компании от уплаты таможенных пошлин. Вскоре после этого ведомство сообщило о проверке еще 40 компаний, исходя из анализа рисков нарушений законодательства.