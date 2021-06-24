Bloomberg: российская таможня завела дело на IKEA о неуплате пошлин на ₽1 млрд
Федеральная таможенная служба (ФТС) России возбудила административное дело в отношении российского подразделения крупнейшего мебельного ритейлера IKEA за уклонение от уплаты таможенных пошлин на сумму, превышающую 1 млрд руб., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы. «Ведомости» направили запрос в ФТС.
По данным ведомства, с 2017 по 2020 г. компания занижала размеры лицензионных сборов в декларациях и предоставляла ложные оценки стоимости. В пресс-службе IKEA заявили, что ритейлер знает о претензиях ФТС и оспаривает их.
Как уточняет Bloomberg, Россия входят в число десяти стран с крупнейшими объемами продаж продукции IKEA. Так, в стране насчитывается 24 магазина компании, следует из информации на ее сайте.
В феврале этого года ФТС взыскала более 3 млрд руб. с российской дочерней компании шведского ритейлера Hennes & Mauritz (H&M). Дело тоже касалось уклонения компании от уплаты таможенных пошлин. Вскоре после этого ведомство сообщило о проверке еще 40 компаний, исходя из анализа рисков нарушений законодательства.