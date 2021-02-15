ФТС начала проверку в отношении 40 компаний после дела H&M

H&M — одна из крупнейших в Европе розничных сетей по торговле одеждой. У нее есть две штаб-квартиры — в Стокгольме и Нью-Йорке. По всему миру компания открыла около 5 тыс. магазинов в 74 странах, говорится на ее сайте. Кроме того, компания владеет такими брендами, как Weekday, Monki, H&M Home, & Other Stories и др.