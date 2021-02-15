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ФТС начала проверку в отношении 40 компаний после дела H&M

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) начала проверку в отношении 40 компаний, исходя из анализа рисков нарушений законодательства после того, как это было выявлено при проверке российского подразделения ритейлера H&M. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТС. 

«Проверочные мероприятия проводятся на постоянной основе. В настоящее время идет более 40 таможенных проверок. Информация о проверяемых лицах носит служебный характер и не подлежит разглашению», — сообщили в ведомстве. 

Там отметили, что при выборе объектов проверок учитывается информация, полученная от иных государственных контролирующих органов. 

Ранее в ФТС заявили, что после проверки подразделения H&M в России — компании ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» — было заведено уголовное дело. Оно касается уклонения от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд руб ($42 млн). 

«В соответствии с законодательством в декабре 2020 года Центральной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. В настоящее время ведутся следственные действия», — отмечалось в сообщении ведомства. 

H&M — одна из крупнейших в Европе розничных сетей по торговле одеждой. У нее есть две штаб-квартиры — в Стокгольме и Нью-Йорке. По всему миру компания открыла около 5 тыс. магазинов в 74 странах, говорится на ее сайте. Кроме того, компания владеет такими брендами, как Weekday, Monki, H&M Home, & Other Stories и др. 

Ранее по теме: ФТС подтвердила возбуждение уголовного дела после проверки российского подразделения H&M

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных