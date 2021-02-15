ФТС начала проверку в отношении 40 компаний после дела H&M
Федеральная таможенная служба (ФТС) начала проверку в отношении 40 компаний, исходя из анализа рисков нарушений законодательства после того, как это было выявлено при проверке российского подразделения ритейлера H&M. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТС.
«Проверочные мероприятия проводятся на постоянной основе. В настоящее время идет более 40 таможенных проверок. Информация о проверяемых лицах носит служебный характер и не подлежит разглашению», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что при выборе объектов проверок учитывается информация, полученная от иных государственных контролирующих органов.
Ранее в ФТС заявили, что после проверки подразделения H&M в России — компании ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» — было заведено уголовное дело. Оно касается уклонения от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд руб ($42 млн).
«В соответствии с законодательством в декабре 2020 года Центральной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. В настоящее время ведутся следственные действия», — отмечалось в сообщении ведомства.
H&M — одна из крупнейших в Европе розничных сетей по торговле одеждой. У нее есть две штаб-квартиры — в Стокгольме и Нью-Йорке. По всему миру компания открыла около 5 тыс. магазинов в 74 странах, говорится на ее сайте. Кроме того, компания владеет такими брендами, как Weekday, Monki, H&M Home, & Other Stories и др.