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Владелец «Пятерочек» и «Перекрестков» выделил онлайн-бизнес в отдельную структуру

Ведомости

Крупнейший российский ритейлер — компания X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик») — выделил онлайн-бизнес в отдельную структуру, говорится в сообщении компании. В отдельную структуру войдут онлайн-гипермаркет «Перекресток впрок», сервисы экспресс-доставки и агрегатор экспресс-доставки продуктов и еды из ресторанов «Около». Структурные изменения были одобрены наблюдательным советом компании. 

«Компания рассматривает несколько перспективных опций дальнейшего развития, включая как привлечение инвесторов на открытом рынке капитала или инвестиции через стратегическое партнерство, так и самостоятельное развитие в рамках Х5», — говорится в заявлении. 

О том, что компания может выделить цифровой бизнес в отдельную структуру и в последующем планирует вывести ее на биржу, в ноябре прошлого года говорил начальник управления по связям с инвесторами Х5 Андрей Васин. Заявление было сделано на фоне успешного IPO Ozon. По его словам, оценка онлайн-бизнеса ритейлера, исходя из параметров IPO Ozon и текущих планов на следующий год, составила бы $3 млрд.

По итогам I квартала 2021 г. совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 составил 10,5 млрд руб., что на 363,5% больше в годовом выражении. Основную долю принесла выручка сервисов экспресс-доставки — 5,5 млрд руб., выручка онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок» составила 4,5 млрд руб.

По итогам прошлого года X5 стала лидером на рынке онлайн-продаж продовольственных товаров с долей 15%, на втором месте «Вкусвилл» (13,8%), на третьем – служба доставки «Сбермаркет» (11,9%), а на четвертом – «Яндекс» (10,4%), говорилось в оценке «Infoline-аналитики». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных