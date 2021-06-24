Владелец «Пятерочек» и «Перекрестков» выделил онлайн-бизнес в отдельную структуру
Крупнейший российский ритейлер — компания X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик») — выделил онлайн-бизнес в отдельную структуру, говорится в сообщении компании. В отдельную структуру войдут онлайн-гипермаркет «Перекресток впрок», сервисы экспресс-доставки и агрегатор экспресс-доставки продуктов и еды из ресторанов «Около». Структурные изменения были одобрены наблюдательным советом компании.
«Компания рассматривает несколько перспективных опций дальнейшего развития, включая как привлечение инвесторов на открытом рынке капитала или инвестиции через стратегическое партнерство, так и самостоятельное развитие в рамках Х5», — говорится в заявлении.
О том, что компания может выделить цифровой бизнес в отдельную структуру и в последующем планирует вывести ее на биржу, в ноябре прошлого года говорил начальник управления по связям с инвесторами Х5 Андрей Васин. Заявление было сделано на фоне успешного IPO Ozon. По его словам, оценка онлайн-бизнеса ритейлера, исходя из параметров IPO Ozon и текущих планов на следующий год, составила бы $3 млрд.
По итогам I квартала 2021 г. совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 составил 10,5 млрд руб., что на 363,5% больше в годовом выражении. Основную долю принесла выручка сервисов экспресс-доставки — 5,5 млрд руб., выручка онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок» составила 4,5 млрд руб.