Владелец «Пятерочек» и «Перекрестков» выделил онлайн-бизнес в отдельную структуру

О том, что компания может выделить цифровой бизнес в отдельную структуру и в последующем планирует вывести ее на биржу, в ноябре прошлого года говорил начальник управления по связям с инвесторами Х5 Андрей Васин. Заявление было сделано на фоне успешного IPO Ozon. По его словам, оценка онлайн-бизнеса ритейлера, исходя из параметров IPO Ozon и текущих планов на следующий год, составила бы $3 млрд.