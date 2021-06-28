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«Коммерсантъ» сообщил о росте числа задержек рейсов российских авиакомпаний

Ведомости

Задержки при выполнении рейсов выросли у большинства крупных российских авиакомпаний, в июне «Уральские авиалинии» задерживали почти каждый второй рейс, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Flightradar24.

«Из топ-5 перевозчиков наименее пунктуальными оказались «Уральские авиалинии». За первые три недели июня, судя по данным Flightradar24, из порядка 4,6 тыс. рейсов примерно 46% прибыли в аэропорт назначения с задержкой более 15 минут, в том числе 1,2 тыс. – более часа, а в ряде случаев – 10 часов», – говорится в сообщении.

Одной из причин задержек в авиакомпании называют метеоусловия, а также возросшие из-за роста числа пассажиров нагрузки. Например, аэропорт Сочи в январе – мае обслужил на 60% больше человек, чем в доковидном сезоне, и на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Трафик аэропорта Симферополя вырос в 15 раз год к году, в мае он обслужил рекордные 560 тыс. человек.

По данным источника «Ъ» в другой авиакомпании, в ряде аэропортов возник дефицит технического персонала. При этом особенно остро ситуация обстоит в Домодедово и аэропортах юга России. Эксперты полагают, что главной причиной опозданий рейсов «Уральских авиалиний» может быть нехватка резервных самолетов на фоне пиковых перевозок. Ситуация у других компаний лучше, но тоже ухудшается. Среди крупных перевозчиков пунктуальность улучшилась только у «Аэрофлота», отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных