«Коммерсантъ» сообщил о росте числа задержек рейсов российских авиакомпаний

Одной из причин задержек в авиакомпании называют метеоусловия, а также возросшие из-за роста числа пассажиров нагрузки. Например, аэропорт Сочи в январе – мае обслужил на 60% больше человек, чем в доковидном сезоне, и на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Трафик аэропорта Симферополя вырос в 15 раз год к году, в мае он обслужил рекордные 560 тыс. человек.