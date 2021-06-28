«Коммерсантъ» сообщил о росте числа задержек рейсов российских авиакомпаний
Задержки при выполнении рейсов выросли у большинства крупных российских авиакомпаний, в июне «Уральские авиалинии» задерживали почти каждый второй рейс, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Flightradar24.
«Из топ-5 перевозчиков наименее пунктуальными оказались «Уральские авиалинии». За первые три недели июня, судя по данным Flightradar24, из порядка 4,6 тыс. рейсов примерно 46% прибыли в аэропорт назначения с задержкой более 15 минут, в том числе 1,2 тыс. – более часа, а в ряде случаев – 10 часов», – говорится в сообщении.
Одной из причин задержек в авиакомпании называют метеоусловия, а также возросшие из-за роста числа пассажиров нагрузки. Например, аэропорт Сочи в январе – мае обслужил на 60% больше человек, чем в доковидном сезоне, и на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Трафик аэропорта Симферополя вырос в 15 раз год к году, в мае он обслужил рекордные 560 тыс. человек.
По данным источника «Ъ» в другой авиакомпании, в ряде аэропортов возник дефицит технического персонала. При этом особенно остро ситуация обстоит в Домодедово и аэропортах юга России. Эксперты полагают, что главной причиной опозданий рейсов «Уральских авиалиний» может быть нехватка резервных самолетов на фоне пиковых перевозок. Ситуация у других компаний лучше, но тоже ухудшается. Среди крупных перевозчиков пунктуальность улучшилась только у «Аэрофлота», отмечает издание.