Потанин оценил потери «Норникеля» от экспортных пошлин на металлы в $500 млн
Президент и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин оценил потери компании от введения новых экспортных пошлин на металлы в $500 млн. Об этом он рассказал журналистам после подписания соглашения с правительством Красноярского края.
«Да, я могу это оценить. В ценах, которые сейчас существуют, то это примерно будет в полмиллиарда долларов для нашей компании», — сказал он.
Потанин отметил, что инициатива по введению пошлин была за рамками диалога металлургических компаний с правительством. По его мнению, правительство могло бы использовать другие регуляторные инструменты.
«Диалог с правительством начался тогда, когда возникла необходимость смягчения эффекта от повышения цен на металлопродукцию, которое косвенно сказалось на стоимости строительства. Мне кажется, были довольно адекватные предложения сформулированы, и был достаточно адекватный диалог с правительством. Поэтому последнее действие не имело к этому отношения, оно было как бы за рамками этого диалога и носило исключительно фискальный характер», — подчеркнул он.
«Возможно следовало бы использовать какие-то более тонкие механизмы настройки. Суть понятна — она направлена на установление некоторой большей социальной справедливости, то есть много зарабатывающие, богатые компании должны вносить свой вклад в бюджетную, социальную и иную сферы. Но инструменты, конечно, должны быть более тонкой настройки, и качество диалога могло бы быть и выше», — добавил Потанин.
Ранее председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что инициативу правительства о введении временных экспортных пошлин зарубежные аналитики назвали «подарком европейским металлургам». «Кстати, зарубежные аналитики уже "благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам". Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут», — подчеркивал он.
25 июня правительство утвердило введение временных пошлин с 1 августа по 31 декабря текущего года на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС.
С инициативой о введении временных экспортных пошлин выступил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительства, его поддержал премьер-министр Михаил Мишустин и другие министры экономического блока. Решетников предложил ввести временные экспортные пошлины на поставки ключевых товаров черной и цветной металлургии за пределы ЕАЭС с 1 августа по 31 декабря 2021 года, то есть на пять месяцев. «И за это время уже разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры, в том случае, конечно, если ситуация продолжится в следующих годах», — сказал Решетников.
Пошлины будут комбинированными и состоять из базовой ставки и специфической. Базовая будет составлять 15%, величина специфической ставки будет рассчитываться в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 г.
В частности, для окатышей и иной продукции с ориентировочной стоимостью $400 за тонну минимальная специфическая пошлина будет составлять $54 за тонну продукции, для плоского горячекатаного проката, для арматуры — не менее $115 за тонну, для холоднокатаного проката, проволоки ориентировочной стоимостью до $1300 за тонну минимальная пошлина будет на уровне $133 за тонну. «И наконец нержавеющей стали и ферросплавов то, что все свыше порога, который я сказал — $150 за тонну», — сказал Решетников. По его словам, для цветных металлов экспортная пошлина будет рассчитана в зависимости от вида металла. «Медь — $1226 за тонну минимальная специфическая ставка, никель — $2321 за тонну, алюминий — $254. Расчеты производились исходя из актуальной ценовой конъюнктуры по итогам пяти месяцев 2021 г.», — добавил он.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что введение пошлин — «это не наказание для металлургов». «Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что сейчас происходит на мировых рынках», — сказал он. Правительство планирует привлечь в бюджет порядка 163-164 млрд руб. за счет введения этой пошлины. «Это незначительная часть — порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании от благоприятной конъюнктуры», — заключил первый вице-премьер.
31 мая Белоусов в интервью РБК заявил, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. в части госкапвложений и гособоронзаказа. Белоусов тогда обещал, что правительство найдет способ вернуть полученные металлургическими компаниями сверхдоходы в бюджет. По его словам, на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги в разы увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен.