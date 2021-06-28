Авиакомпания «Волга-Днепр» стала облетать Белоруссию после санкций против Минска
Крупнейшая российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр», использующая для перевозок крупногабаритных грузов самолеты Ан-124 «Руслан», временно стала облетать территорию Белоруссии из-за санкций ЕС, Великобритании и США в отношении Минска. Это подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе перевозчика. Подробностей в авиакомпании не предоставили.
«Волга-Днепр» является крупнейшим грузовым авиаперевозчиком в России. В парке компании находятся 12 тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан», а также 5 Ил-76ТД-90ВД. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.
Ранее сегодня о том, что самолет «Волга-Днепр» облетает воздушное пространство Белоруссии, стало известно из данных сервиса FlightRadar24. Это произошло после того, как 21 июня под ограничения Евросоюза, Великобритании и США попал белорусский провайдер аэронавигационных услуг «Белаэронавигация». Кроме того, британское Управление гражданской авиации дополнительно запретило летающим в страну международным авиакомпаниям сотрудничать с этой организацией.
Поводом для санкций стала вынужденная посадка в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair. На нем из Афин в Вильнюс летели экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка София Сапега. После экстренной посадки лайнера в аэропорту Минска Протасевич и Сапега были сняты с рейса, задержаны, а через некоторое время арестованы.
Власти Евросоюза, отдельных стран-членов сообщества, а также Великобритании еще до введения санкций против «Белаэронавигации» рекомендовали своим авиакомпаниям облетать территорию Белоруссии, а белорусской «Белавиа» запретили пользоваться аэропортами ЕС.