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Авиакомпания «Волга-Днепр» стала облетать Белоруссию после санкций против Минска

Ведомости

Крупнейшая российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр», использующая для перевозок крупногабаритных грузов самолеты Ан-124 «Руслан», временно стала облетать территорию Белоруссии из-за санкций ЕС, Великобритании и США в отношении Минска. Это подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе перевозчика. Подробностей в авиакомпании не предоставили.

«Волга-Днепр» является крупнейшим грузовым авиаперевозчиком в России. В парке компании находятся 12 тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан», а также 5 Ил-76ТД-90ВД. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Ранее сегодня о том, что самолет «Волга-Днепр» облетает воздушное пространство Белоруссии, стало известно из данных сервиса FlightRadar24. Это произошло после того, как 21 июня под ограничения Евросоюза, Великобритании и США попал белорусский провайдер аэронавигационных услуг «Белаэронавигация». Кроме того, британское Управление гражданской авиации дополнительно запретило летающим в страну международным авиакомпаниям сотрудничать с этой организацией.

Поводом для санкций стала вынужденная посадка в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair. На нем из Афин в Вильнюс летели экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка София Сапега. После экстренной посадки лайнера в аэропорту Минска Протасевич и Сапега были сняты с рейса, задержаны, а через некоторое время арестованы.

Власти Евросоюза, отдельных стран-членов сообщества, а также Великобритании еще до введения санкций против «Белаэронавигации» рекомендовали своим авиакомпаниям облетать территорию Белоруссии, а белорусской «Белавиа» запретили пользоваться аэропортами ЕС.

Ранее по теме: Белорусские предприятия, сын Лукашенко и Михаил Гуцериев попали под санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных