Авиакомпания «Волга-Днепр» стала облетать Белоруссию после санкций против Минска

Ранее сегодня о том, что самолет «Волга-Днепр» облетает воздушное пространство Белоруссии, стало известно из данных сервиса FlightRadar24. Это произошло после того, как 21 июня под ограничения Евросоюза, Великобритании и США попал белорусский провайдер аэронавигационных услуг «Белаэронавигация». Кроме того, британское Управление гражданской авиации дополнительно запретило летающим в страну международным авиакомпаниям сотрудничать с этой организацией.