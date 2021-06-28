Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Путин утвердил отмену репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене с 1 июля 2021 года требования о репатриации валютной выручки (возврате выручки, полученной в рамках внешнеэкономической сделки) для несырьевых экспортеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон отменяет требование репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты, полученной за товары и услуги, если эти резиденты занимаются несырьевым и неэнергетическим экспортом. Также несырьевым экспортерам разрешается зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами российской территории.

Требование о репатриации валютной выручки остается в силе для внешнеторговых договоров между резидентами и нерезидентами по передаче товаров сырьевого экспорта.

Ранее несырьевые экспортеры также были обязаны перечислять валютную выручку на свои счета в российских банках. Это касалось как расчетов в иностранной валюте, так и в рублях. Компания должна была сообщать своему банку о сроках расчетов по сделкам, прописанных в ее внешнеторговых контрактах с контрагентами. За невозврат валютной выручки компанию штрафовали.

Впервые в целесообразности такой практики в декабре 2017 г. усомнился глава Минфина Антон Силуанов. Он подчерчивал, что предписание о репатриации валютной выручки неэффективно, так как ее, переведя в Россию, возможно все равно затем вывести за пределы российской юрисдикции. В ЦБ отмечали, что допускают либерализацию законодательства в этой сфере, но подчеркнули, что ее нужно проводить «поэтапно».

В июне 2020 г. правительство включило меры по либерализации валютного регулирования в национальный план восстановления экономики, а в августе того же года Банк России предложил снять для экспортеров ограничения по зачислению выручки на зарубежные счета. В апреле 2021 г. Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости снять все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров с июля 2021 г.

Ранее по теме: Валютную выручку разрешат не возвращать в Россию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных