Путин утвердил отмену репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене с 1 июля 2021 года требования о репатриации валютной выручки (возврате выручки, полученной в рамках внешнеэкономической сделки) для несырьевых экспортеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон отменяет требование репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты, полученной за товары и услуги, если эти резиденты занимаются несырьевым и неэнергетическим экспортом. Также несырьевым экспортерам разрешается зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами российской территории.
Требование о репатриации валютной выручки остается в силе для внешнеторговых договоров между резидентами и нерезидентами по передаче товаров сырьевого экспорта.
Ранее несырьевые экспортеры также были обязаны перечислять валютную выручку на свои счета в российских банках. Это касалось как расчетов в иностранной валюте, так и в рублях. Компания должна была сообщать своему банку о сроках расчетов по сделкам, прописанных в ее внешнеторговых контрактах с контрагентами. За невозврат валютной выручки компанию штрафовали.
Впервые в целесообразности такой практики в декабре 2017 г. усомнился глава Минфина Антон Силуанов. Он подчерчивал, что предписание о репатриации валютной выручки неэффективно, так как ее, переведя в Россию, возможно все равно затем вывести за пределы российской юрисдикции. В ЦБ отмечали, что допускают либерализацию законодательства в этой сфере, но подчеркнули, что ее нужно проводить «поэтапно».
В июне 2020 г. правительство включило меры по либерализации валютного регулирования в национальный план восстановления экономики, а в августе того же года Банк России предложил снять для экспортеров ограничения по зачислению выручки на зарубежные счета. В апреле 2021 г. Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости снять все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров с июля 2021 г.