Путин утвердил отмену репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров

Впервые в целесообразности такой практики в декабре 2017 г. усомнился глава Минфина Антон Силуанов. Он подчерчивал, что предписание о репатриации валютной выручки неэффективно, так как ее, переведя в Россию, возможно все равно затем вывести за пределы российской юрисдикции. В ЦБ отмечали, что допускают либерализацию законодательства в этой сфере, но подчеркнули, что ее нужно проводить «поэтапно».