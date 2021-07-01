IKEA откроет в России магазины нового формата
Мебельный ритейлер IKEA откроет в России десять магазинов нового формата площадью от 30 до 75 кв. м, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
«Новые точки продаж улучшат доступность бренда в регионах, в которых не представлены магазины. Через несколько месяцев ретейлер планирует открыть около 10 магазинов небольшого формата и расширить географию своего присутствия в России», — говорится в сообщении.
Новые магазины станут гибридом онлайн и офлайн магазинов. «В точках продаж сотрудники помогут покупателям сориентироваться во всем ассортименте бренда и оформить покупку онлайн», — рассказали в IKEA. Из точки продаж нельзя будет сразу взять купленные товары — их можно будет забрать в пунктах выдачи, расположенных рядом.
Гендиректор и директор по устойчивому развитию IKEA в России Понтус Эрнтелл рассказал, что магазины нового формата можно будет открыть в небольших торговых центрах в городах, где IKEA еще не представлена. Он отметил, что руководство компании встречалось с представителями Удмуртии и Саратовской области и обсуждало с ними варианты развития в этих регионах.
Новый формат разработан с учетом спроса на товары IKEA в России и трендов в поведении покупателей, говорится в сообщении. Онлайн-продажи компании в России за период с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. выросли на 171% в годовом выражении. В крупнейших городах России открыто 14 магазинов IKEA.
Ранее IKEA объявила о старте эксперимента по доставке шведских продуктов, в том числе фирменных фрикаделек, через сервис «СберМаркет», писал Forbes. Пока услуга доступна только для жителей Москвы в пределах МКАД, но до конца июля появится доставка из магазинов в Санкт-Петербурге, Адыгее-Кубани, Ростове-на-Дону, Уфе, Нижнем Новгороде и Самаре. Тестовый период доставки продлится до 31 марта 2022 г.