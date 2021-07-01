IKEA откроет в России магазины нового формата

Гендиректор и директор по устойчивому развитию IKEA в России Понтус Эрнтелл рассказал, что магазины нового формата можно будет открыть в небольших торговых центрах в городах, где IKEA еще не представлена. Он отметил, что руководство компании встречалось с представителями Удмуртии и Саратовской области и обсуждало с ними варианты развития в этих регионах.