В мэрии Москвы сочли манипуляцией заявления о падении выручки общепита на 80%
Заявления представителей столичного ресторанного бизнеса о падении выручки на 80% в первый день введения QR-кодов являются попыткой «играть с общественным мнением». Реальное падение выручки, по данным властей Москвы, оценивается в 15-20%. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, передает «Интерфакс».
«Многие предприниматели пытаются злоупотреблять, играть с общественным мнением. Например, рестораторы, которые в первый же день заявили о сокращении выручки на 80%», — сказал Ефимов. По его словам, столичные власти видят «совершенно иную картину».
«Выручка сократилась, но, соответственно, сократилась на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года», — отметил Ефимов.
29 июня уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил, что выручка кафе и ресторанов Москвы в первый день «бесковидного» режима работы при допуске посетителей с QR-кодами о вакцинации, отрицательном тесте ПЦР или противопоказаниями к прививке упала на 80%. Более того, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сообщил «Коммерсанту», что 28 июня выручка у заведений в основном упала даже на 90%, а у объектов с верандой — в пределах 60%. По его словам, в городе работает около 3 тыс. летних площадок.
Наконец, опрошенные «РИА Новости» московские рестораторы сообщили, что в первый день «бесковидной» работы их выручка упала на 50% в заведениях с верандами и на 95% в местах без веранд.
С 28 июня заведения общественного питания Москвы могут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждается специальным QR-кодом. Аналогичные меры введены также в Подмосковье и некоторых других регионах России.