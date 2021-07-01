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В мэрии Москвы сочли манипуляцией заявления о падении выручки общепита на 80%

Ведомости

Заявления представителей столичного ресторанного бизнеса о падении выручки на 80% в первый день введения QR-кодов являются попыткой «играть с общественным мнением». Реальное падение выручки, по данным властей Москвы, оценивается в 15-20%. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, передает «Интерфакс». 

«Многие предприниматели пытаются злоупотреблять, играть с общественным мнением. Например, рестораторы, которые в первый же день заявили о сокращении выручки на 80%», — сказал Ефимов. По его словам, столичные власти видят «совершенно иную картину».

«Выручка сократилась, но, соответственно, сократилась на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года», — отметил Ефимов.

29 июня уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил, что выручка кафе и ресторанов Москвы в первый день «бесковидного» режима работы при допуске посетителей с QR-кодами о вакцинации, отрицательном тесте ПЦР или противопоказаниями к прививке упала на 80%. Более того, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сообщил «Коммерсанту», что 28 июня выручка у заведений в основном упала даже на 90%, а у объектов с верандой — в пределах 60%. По его словам, в городе работает около 3 тыс. летних площадок.

Наконец, опрошенные «РИА Новости» московские рестораторы сообщили, что в первый день «бесковидной» работы их выручка упала на 50% в заведениях с верандами и на 95% в местах без веранд.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы могут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждается специальным QR-кодом. Аналогичные меры введены также в Подмосковье и некоторых других регионах России.

Ранее по теме: Число заказов на доставку еды из московских кафе упало в 15 раз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных