В мэрии Москвы сочли манипуляцией заявления о падении выручки общепита на 80%

29 июня уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил, что выручка кафе и ресторанов Москвы в первый день «бесковидного» режима работы при допуске посетителей с QR-кодами о вакцинации, отрицательном тесте ПЦР или противопоказаниями к прививке упала на 80%. Более того, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сообщил «Коммерсанту», что 28 июня выручка у заведений в основном упала даже на 90%, а у объектов с верандой — в пределах 60%. По его словам, в городе работает около 3 тыс. летних площадок.