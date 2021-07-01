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Виктора Батурина задержали по подозрению в покушении на мошенничество

Ведомости

Виктора Батурина — брата Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова  — задержали сотрудники СК по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 и ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщила «Ведомостям» адвокат Батурина Татьяна Тонова. 

Батурин был задержан после допроса в рамках ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Уголовное дело против Батурина было заведено по заявлению его сестры — Елены Батуриной, рассказал ранее «Ведомостям» ее представитель. Причины и ход дела он комментировать отказался. 

По словам Тоновой, следствие предъявит Батурину обвинение после окончания допроса и будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста. Заседание, по словам адвоката, должно состояться в Басманном суде. Представитель суда сообщил, что документы в суд не поступили «и сегодня не поступят». 

Уголовное дело связано с корпоративным конфликтом, который начался между Батуриными в 2005 г., когда Виктор Батурин был уволен из девелоперской группы «Интеко». В 2007 г. брат и сестра заключили мировое соглашение, однако у сторон оказались разные версии договоров: по версии Виктора Батурина, Елена должна ему компенсировать более 13 млрд руб. за передачу акций «Интеко». А в версии договора Елены сказано, что Виктор не имеет никаких прав на акции компании.

По словам Тоновой, в новом обвинении в отношении Батурина речь идет о событиях 2011 г., когда он обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко». «В обоснование иска он представил договор с Еленой Батуриной, из которого следует, что это его акции, за которые Елена должна выплатить Виктору рыночную компенсацию», — пояснила адвокат. По ее словам, независимые иностранные и российские судебные эксперты, включая министерство юстиции, «однозначно установили, что документ подлинный, как и подпись Елены Батуриной». При этом те же эксперты, как утверждает Тонова, установили, что подпись Виктора Батурина на версии договора Елены Батуриной — поддельная. 

Ранее по теме: Адвокат сообщила о новом уголовном деле против Батурина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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