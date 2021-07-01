Виктора Батурина задержали по подозрению в покушении на мошенничество

По словам Тоновой, в новом обвинении в отношении Батурина речь идет о событиях 2011 г., когда он обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко». «В обоснование иска он представил договор с Еленой Батуриной, из которого следует, что это его акции, за которые Елена должна выплатить Виктору рыночную компенсацию», — пояснила адвокат. По ее словам, независимые иностранные и российские судебные эксперты, включая министерство юстиции, «однозначно установили, что документ подлинный, как и подпись Елены Батуриной». При этом те же эксперты, как утверждает Тонова, установили, что подпись Виктора Батурина на версии договора Елены Батуриной — поддельная.