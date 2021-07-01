Виктора Батурина задержали по подозрению в покушении на мошенничество
Виктора Батурина — брата Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — задержали сотрудники СК по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 и ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщила «Ведомостям» адвокат Батурина Татьяна Тонова.
Батурин был задержан после допроса в рамках ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Уголовное дело против Батурина было заведено по заявлению его сестры — Елены Батуриной, рассказал ранее «Ведомостям» ее представитель. Причины и ход дела он комментировать отказался.
По словам Тоновой, следствие предъявит Батурину обвинение после окончания допроса и будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста. Заседание, по словам адвоката, должно состояться в Басманном суде. Представитель суда сообщил, что документы в суд не поступили «и сегодня не поступят».
Уголовное дело связано с корпоративным конфликтом, который начался между Батуриными в 2005 г., когда Виктор Батурин был уволен из девелоперской группы «Интеко». В 2007 г. брат и сестра заключили мировое соглашение, однако у сторон оказались разные версии договоров: по версии Виктора Батурина, Елена должна ему компенсировать более 13 млрд руб. за передачу акций «Интеко». А в версии договора Елены сказано, что Виктор не имеет никаких прав на акции компании.
По словам Тоновой, в новом обвинении в отношении Батурина речь идет о событиях 2011 г., когда он обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко». «В обоснование иска он представил договор с Еленой Батуриной, из которого следует, что это его акции, за которые Елена должна выплатить Виктору рыночную компенсацию», — пояснила адвокат. По ее словам, независимые иностранные и российские судебные эксперты, включая министерство юстиции, «однозначно установили, что документ подлинный, как и подпись Елены Батуриной». При этом те же эксперты, как утверждает Тонова, установили, что подпись Виктора Батурина на версии договора Елены Батуриной — поддельная.