Адвокат сообщила о новом уголовном деле против Батурина

Сначала Манжеев подал иск о признании задолженности структур Елены перед Виктором на 6,2 млрд руб. Затем требовал признать недействительной продажу Виктором сестре доли в «Интеко», а от «Интеко» – выплаты в пользу Виктора 7,3 млрд руб. В исках суды отказали. Также Манжеев направлял самой Батуриной требования выплатить брату 13,8 млрд руб. – во столько он оценивал 25% «Интеко». А 27 декабря 2019 г. Манжеев подал иск Тверской районный суд Москвы к Елене Батуриной о взыскании рыночной стоимости 25% акций «Интеко». Однако в сентябре 2020 г. этот иск был отклонен. Представители Елены Батуриной в суде тогда говорили, что Виктор Батурин не является акционером «Интеко» с марта 2006 г. и что оспариваемой его представителем сделки не существовало, поскольку у него не было прав на 25% акций компании. Они ссылались на решения различных судов, которые устанавливали отсутствие у Батурина прав на долю в «Интеко».