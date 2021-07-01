Адвокат сообщила о новом уголовном деле против Батурина

Адвокат сообщила о новом уголовном деле против БатуринаЕго подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Виктора Батурина — брата Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 и ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом «Ведомостям» сообщила его адвокат Татьяна Тонова.
Уголовное дело связано с корпоративным конфликтом, который начался между Батуриными в 2005 г., когда Виктор Батурин был уволен из девелоперской группы «Интеко». В 2007 г. брат и сестра заключили мировое соглашение, однако у сторон оказались разные версии договоров: по версии Виктора Батурина, Елена должна ему компенсировать более 13 млрд руб. за передачу акций «Интеко». А в версии договора Елены сказано, что Виктор не имеет никаких прав на акции компании.
По словам Тоновой, Батурин находится в статусе подозреваемого, на данный момент он находится на допросе. «Со слов следователя: после допроса в качестве подозреваемого будет предъявлено обвинение», — сказала Тонова. По ее словам, следствие планирует запросить Батурину избрание меры пресечения в виде ареста, заседание должно пройти сегодня в Басманном суде. В пресс-службе суда сообщили, что материалы дела пока не поступали. Представитель Елены Батуриной сообщил «Ведомостям», что Батурина «подавала заявление в правоохранительные органы в связи с предполагаемыми мошенническими действиями в отношение нее». Следственные действия и суть дела представитель комментировать отказался.
Тонова также рассказала, что в новом обвинении в отношении Батурина речь идет о событиях 2011 г., когда он обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко». «В обоснование иска он представил договор с Еленой Батуриной, из которого следует, что это его акции, за которые Елена должна выплатить Виктору рыночную компенсацию», — пояснила адвокат. По ее словам, независимые иностранные и российские судебные эксперты, включая министерство юстиции «однозначно установили, что документ подлинный, как и подпись Елены Батуриной». При этом те же эксперты, как утверждает Тонова, установили, что подпись Виктора Батурина на версии договора Елены Батуриной — поддельная.
«Дело Батуриных»
Виктор Батурин был осужден дважды. В 2011 г. Пресненский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам условно за то, что в 2008 г. он пытался дважды продать свою квартиру в центре Москвы. В ноябре 2011 г. Батурина вновь задержали по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бизнесмен пытался предъявить «Интеко» и входящей в нее «Интеко-Агро» векселя на 3 млрд руб. В 2013 г. Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы. Но в январе 2016 г. срок наказания бизнесмену был сокращен, и он вышел на свободу. Судимости сняты, сообщал Батурин «Ведомостям», продемонстрировав соответствующее решение Элистинского городского суда республики Калмыкия.
В августе 2016 г. Арбитражный суд Республики Калмыкии признал Батурина банкротом и назначил его финансовым управляющим Эренцена Манжеева. Тот начал в суде требовать расторжения договора между Виктором и Еленой Батуриными о продаже 25% акций «Интеко» или выплаты рыночной стоимости. Манжеев узнал, что брат и сестра, когда заключали мировое соглашение в 2007 г., подписали к нему приложение. Но у каждого своя версия документа. В экземпляре Виктора якобы указано, что Елена должна выплатить по его требованию рыночную стоимость 25% акций «Интеко», но в версии Елены этого обязательства нет.
Сначала Манжеев подал иск о признании задолженности структур Елены перед Виктором на 6,2 млрд руб. Затем требовал признать недействительной продажу Виктором сестре доли в «Интеко», а от «Интеко» – выплаты в пользу Виктора 7,3 млрд руб. В исках суды отказали. Также Манжеев направлял самой Батуриной требования выплатить брату 13,8 млрд руб. – во столько он оценивал 25% «Интеко». А 27 декабря 2019 г. Манжеев подал иск Тверской районный суд Москвы к Елене Батуриной о взыскании рыночной стоимости 25% акций «Интеко». Однако в сентябре 2020 г. этот иск был отклонен. Представители Елены Батуриной в суде тогда говорили, что Виктор Батурин не является акционером «Интеко» с марта 2006 г. и что оспариваемой его представителем сделки не существовало, поскольку у него не было прав на 25% акций компании. Они ссылались на решения различных судов, которые устанавливали отсутствие у Батурина прав на долю в «Интеко».