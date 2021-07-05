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Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

Ведомости

Бизнесмен Джефф Безос покинул пост CEO основанной им компании Amazon, который он занимал в течение 27 лет. Его преемником стал Эндрю Джесси, ранее руководивший компанией Amazon Web Services. Безос остался председателем правления Amazon, следует из информации на сайте компании.

«Энди Джесси — президент и CEO Amazon.com, также заседает в совете директоров. Джефф Безос — председатель правления», — следует из информации компании в разделе «руководство». После Джесси пост главы Amazon Web Services занял Адам Селипски.

В феврале Amazon сообщил, что Безос уйдет с поста генерального директора Amazon в III квартале 2021 г., однако не называл точной даты. Безос был гендиректором Amazon ровно 27 лет — со дня основания компании 5 июля 1994 г. Безос на новом посту намерен заняться новыми продуктами и инициативами. Джесси, который занял место Безоса, пришел в Amazon в 1997 г. 

По подсчетам Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире. Издание оценило его состояние в $196,2 млрд.

Ранее по теме: Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных