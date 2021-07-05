Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

В феврале Amazon сообщил, что Безос уйдет с поста генерального директора Amazon в III квартале 2021 г., однако не называл точной даты. Безос был гендиректором Amazon ровно 27 лет — со дня основания компании 5 июля 1994 г. Безос на новом посту намерен заняться новыми продуктами и инициативами. Джесси, который занял место Безоса, пришел в Amazon в 1997 г.