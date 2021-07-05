Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon
Бизнесмен Джефф Безос покинул пост CEO основанной им компании Amazon, который он занимал в течение 27 лет. Его преемником стал Эндрю Джесси, ранее руководивший компанией Amazon Web Services. Безос остался председателем правления Amazon, следует из информации на сайте компании.
«Энди Джесси — президент и CEO Amazon.com, также заседает в совете директоров. Джефф Безос — председатель правления», — следует из информации компании в разделе «руководство». После Джесси пост главы Amazon Web Services занял Адам Селипски.
В феврале Amazon сообщил, что Безос уйдет с поста генерального директора Amazon в III квартале 2021 г., однако не называл точной даты. Безос был гендиректором Amazon ровно 27 лет — со дня основания компании 5 июля 1994 г. Безос на новом посту намерен заняться новыми продуктами и инициативами. Джесси, который занял место Безоса, пришел в Amazon в 1997 г.
По подсчетам Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире. Издание оценило его состояние в $196,2 млрд.