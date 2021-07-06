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«Аэрофлот» начал начислять мили за полеты с животными

Ведомости

«Аэрофлот» с 1 июля начал начислять бонусные мили за перевозку животных, говорится на сайте компании. Пассажиры смогут получить до 2000 миль.

Мили начисляются на всех направлениях Аэрофлота и за любых питомцев, разрешённых к перевозке, кроме собак-проводников (для любых рейсов), а также собак-помощников и собак эмоциональной поддержки (только для рейсов из/в США), сообщила компания.

Количество начисляемых бонусов будет зависеть от направления перелета, габаритов и веса переноски, способа перевозки животного – в багажном отделении или в салоне самолета.

В июне «Аэрофлот» увеличил до трех число питомцев, которых может перевозить один пассажир. В салоне самолета можно перевозить двух взрослых животных в одном контейнере, если их вес вместе с переноской не превышает 8 кг. Контейнер можно будет поставить в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолетах. Также компания сняла ограничения на перевозку мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов и ши-тцу.

Этим изменениям предшествовал инцидент, произошедший в ноябре 2019 г. Тогда пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин рассказал, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом Виктором. Сотрудница авиакомпании в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса (10 кг при лимите «Аэрофлота» в 8 кг для животных) и посоветовала отправить в багажный отсек. Галин подменил на взвешивании кота на более легкого, после чего его исключили из программы лояльности перевозчика.

После этого Общероссийское объединение пассажиров обратилось к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением установить общие правила перевозки домашних животных в самолетах. Однако Минтранс в итоге отказался менять эти правила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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