Иностранные производители вакцин подали заявки на регистрацию в России
Несколько иностранных компаний подали в России заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — сказал Мурашко (цитата по «Интерфаксу»). По мнению министра, ситуация с коронавирусом в России напряженная. Он отметил, что в день прививки от коронавируса делают до 850 тыс. человек.
Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины отечественной разработки: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В зарубежных странах используются вакцины компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson и др.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В Москве работодатели должны до 15 августа привить до 60% сотрудников.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку в медицинский регулятор ЕС для регистрации вакцины «Спутник V». Представители организаций приезжали в Россию и проинспектировали производственные площадки вакцин и результаты клинических исследований. Препарат пока не зарегистрирован.