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Иностранные производители вакцин подали заявки на регистрацию в России

Ведомости

Несколько иностранных компаний подали в России заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — сказал Мурашко (цитата по «Интерфаксу»). По мнению министра, ситуация с коронавирусом в России напряженная. Он отметил, что в день прививки от коронавируса делают до 850 тыс. человек.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины отечественной разработки: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В зарубежных странах используются вакцины компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson и др.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей. В Москве работодатели должны до 15 августа привить до 60% сотрудников.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку в медицинский регулятор ЕС для регистрации вакцины «Спутник V». Представители организаций приезжали в Россию и проинспектировали производственные площадки вакцин и результаты клинических исследований. Препарат пока не зарегистрирован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных