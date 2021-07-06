Иностранные производители вакцин подали заявки на регистрацию в России

«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — сказал Мурашко (цитата по «Интерфаксу»). По мнению министра, ситуация с коронавирусом в России напряженная. Он отметил, что в день прививки от коронавируса делают до 850 тыс. человек.