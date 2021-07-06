Суд в Испании возобновил расследование в отношении Фридмана
Национальная судебная коллегия Испании постановила возобновить расследование в отношении совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, сообщает газета El Confidencial. Дело связано с банкротством испанской технологической компании Zed Worldwide в 2016 г.
Как пишет издание, судебная коллегия пришла к выводу, что расследование не завершено и нельзя исключать вмешательство Фридмана и его окружения в действия, которые привели к банкротству Zed Worldwide.
Ранее суд в Испании отменил вынесенное в декабре решение о возобновлении расследования по уголовному делу. Представители Фридмана в Испании подтвердили «РИА Новости» факт возобновления дела.
«Михаил Фридман крайне удивлен и разочарован решением испанского суда, но уверен, что это процессуальное решение не помешает Национальному суду Испании в очередной раз исключить господина Фридмана из уголовного расследования по Zed+», — сообщили представители.
Испанская прокуратура ранее настаивала на возобновлении расследования после обнаружения документов, в том числе электронных писем, которые указывают на причастность Фридмана к банкротству Zed Group. К делу также привлекли лиц из окружения российского бизнесмена - бывшего гендиректора «Вымпелкома» (владеет брендом «Билайн») Антона Кудряшова и возглавлявшего восточноевропейский сегмент Zed WorldWide Алексея Азаренкова, сообщала Deutche Welle.
В постановлении суда об отмене возобновления расследования было указано, что вызов в суд Азаренкова и Кудряшова был направлен в связи с «существенной ошибкой в формулировке» предыдущего решения.
Уголовное дело против Фридмана было возбуждено в Испании в 2019 г. Согласно документам прокуратуры, часть которых опубликовало издание Confidential, Фридман, будучи партнером Zed WorldWide, лично контролировал действия, которые привели к банкротству компании в 2016 г. Затем Фридман, Кудряшов и Азаренков купили корпорацию за 20 млн евро при реальной стоимости в 1,2 млрд евро.
В сентябре 2019 г. представитель российского миллиардера заявлял, что Фридман проходил по делу о банкротстве испанской компании как подследственный и ему не предъявлялись никакие обвинения. В октябре 2019 г. Фридман дал показания в Национальном суде Испании по делу группы Zed. Он отверг выдвинутые обвинения и заявил, что никак не связан с делом о банкротстве компании.
Михаил Фридман является совладельцем «Альфа-групп» и соучредителем международного инвестхолдинга LetterOne. Forbes оценивает его состояние в $15,5 млрд.