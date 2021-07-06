Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Суд в Испании возобновил расследование в отношении Фридмана

Ведомости

Национальная судебная коллегия Испании постановила возобновить расследование в отношении совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, сообщает газета El Confidencial. Дело связано с банкротством испанской технологической компании Zed Worldwide в 2016 г. 

Как пишет издание, судебная коллегия пришла к выводу, что расследование не завершено и нельзя исключать вмешательство Фридмана и его окружения в действия, которые привели к банкротству Zed Worldwide. 

Ранее суд в Испании отменил вынесенное в декабре решение о возобновлении расследования по уголовному делу. Представители Фридмана в Испании подтвердили «РИА Новости» факт возобновления дела.   

«Михаил Фридман крайне удивлен и разочарован решением испанского суда, но уверен, что это процессуальное решение не помешает Национальному суду Испании в очередной раз исключить господина Фридмана из уголовного расследования по Zed+», — сообщили представители. 

Испанская прокуратура ранее настаивала на возобновлении расследования после обнаружения документов, в том числе электронных писем, которые указывают на причастность Фридмана к банкротству Zed Group. К делу также привлекли лиц из окружения российского бизнесмена - бывшего гендиректора «Вымпелкома» (владеет брендом «Билайн») Антона Кудряшова и возглавлявшего восточноевропейский сегмент Zed WorldWide Алексея Азаренкова, сообщала Deutche Welle. 

В постановлении суда об отмене возобновления расследования было указано, что вызов в суд Азаренкова и Кудряшова был направлен в связи с «существенной ошибкой в формулировке» предыдущего решения. 

Уголовное дело против Фридмана было возбуждено в Испании в 2019 г. Согласно документам прокуратуры, часть которых опубликовало издание Confidential, Фридман, будучи партнером Zed WorldWide, лично контролировал действия, которые привели к банкротству компании в 2016 г. Затем Фридман, Кудряшов и Азаренков купили корпорацию за 20 млн евро при реальной стоимости в 1,2 млрд евро. 

В сентябре 2019 г. представитель российского миллиардера заявлял, что Фридман проходил по делу о банкротстве испанской компании как подследственный и ему не предъявлялись никакие обвинения. В октябре 2019 г. Фридман дал показания в Национальном суде Испании по делу группы Zed. Он отверг выдвинутые обвинения и заявил, что никак не связан с делом о банкротстве компании.

Михаил Фридман является совладельцем «Альфа-групп» и соучредителем международного инвестхолдинга LetterOne. Forbes оценивает его состояние в $15,5 млрд.

Ранее по теме: СМИ сообщили об отмене возобновления дела против Фридмана в Испании

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных