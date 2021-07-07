«Северсталь» выделила в отдельную компанию маркетплейс по закупкам для промышленников

«По итогам проведения пилотного проекта мы приняли два фундаментальных решения: вывод компании из периметра «Северстали» и создание маркетплейса Industrial.Market, который будет доступен для внешних клиентов. Поэтому выделение маркетплейса в отдельную структуру позволяет нам маштабизировать бизнес», — пояснил директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам «Северстали» Андрей Лаптев.