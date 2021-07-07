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«Северсталь» выделила в отдельную компанию маркетплейс по закупкам для промышленников

Ведомости

«Северсталь» выделила в отдельную компанию (ООО «Центр промышленных закупок») маркетплейс по закупкам для промышленных компаний — онлайн-площадку Industrial.Market, сообщили «Ведомостям» в компании. На маркетплейсе компании B2B-сектора могут разместить и оформить заказ в категориях tail spend (нестратегические закупки).

«По итогам проведения пилотного проекта мы приняли два фундаментальных решения: вывод компании из периметра «Северстали» и создание маркетплейса Industrial.Market, который будет доступен для внешних клиентов. Поэтому выделение маркетплейса в отдельную структуру позволяет нам маштабизировать бизнес», — пояснил директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам «Северстали» Андрей Лаптев.

«Северсталь» объявила о запуске платформы в ноябре 2020 г. Пилотные испытания платформы компания проводила во II квартале 2021 г. в Вологодской области. К платформе были подключены свыше 50 поставщиков и более 200 заказчиков.

«Мы планируем стать эффективным онлайн-консолидатором нестратегических закупок в России. B2B-рынок закупок в Европе и США прошел трансформацию по использованию похожего решения — Amazon Business — 5 лет назад. По итогам 2020 г. дочерняя компания Amazon показала рост продаж свыше 50% — сильнее, чем сам Amazon», — отметил генеральный директор Industrial.Market Андрей Нурумов.

По оценке «Северстали», объем российского рынка tail spend составляет около $20 млрд в год. Компания планирует, что ее доля на рынке через несколько лет составит «несколько десятков процентов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных