«Северсталь» выделила в отдельную компанию маркетплейс по закупкам для промышленников
«Северсталь» выделила в отдельную компанию (ООО «Центр промышленных закупок») маркетплейс по закупкам для промышленных компаний — онлайн-площадку Industrial.Market, сообщили «Ведомостям» в компании. На маркетплейсе компании B2B-сектора могут разместить и оформить заказ в категориях tail spend (нестратегические закупки).
«По итогам проведения пилотного проекта мы приняли два фундаментальных решения: вывод компании из периметра «Северстали» и создание маркетплейса Industrial.Market, который будет доступен для внешних клиентов. Поэтому выделение маркетплейса в отдельную структуру позволяет нам маштабизировать бизнес», — пояснил директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам «Северстали» Андрей Лаптев.
«Северсталь» объявила о запуске платформы в ноябре 2020 г. Пилотные испытания платформы компания проводила во II квартале 2021 г. в Вологодской области. К платформе были подключены свыше 50 поставщиков и более 200 заказчиков.
«Мы планируем стать эффективным онлайн-консолидатором нестратегических закупок в России. B2B-рынок закупок в Европе и США прошел трансформацию по использованию похожего решения — Amazon Business — 5 лет назад. По итогам 2020 г. дочерняя компания Amazon показала рост продаж свыше 50% — сильнее, чем сам Amazon», — отметил генеральный директор Industrial.Market Андрей Нурумов.
По оценке «Северстали», объем российского рынка tail spend составляет около $20 млрд в год. Компания планирует, что ее доля на рынке через несколько лет составит «несколько десятков процентов».