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Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к выполнению рейсов в Египет

Ведомости

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало приказ о допуске авиакомпаний к выполнению международных перевозок в разные страны. Из документа следует, что ведомство отказало в выдаче необходимых документов всем желающим выполнять рейсы в Египет. 

Российские авиакомпании собирались получить допуски к полетам в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Среди них — Azur air, iFly, NordStar, Nordwind, S7, «Азимут», «ИрАэро», «Россия», «Уральские авиалинии» и «Якутия». В целом они планировали осуществлять перелеты более чем по 100 направлениям.

Причина отказа в документе не указана. «Ведомости» направили запрос в Росавиацию. При этом источник «Интерфакса» в авиакругах сообщил, что решение агентства обусловлено «отсутствием решения оперштаба о параметрах возобновления авиасообщения».

8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта. Москва запретила чартерные рейсы туда в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

13 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Ростуризма Зарина Догузова провели переговоры с Египтом и решили направить в страну межведомственную делегацию для оценки эпидемиологической обстановки там. После этого российские власти примут решение о возможности возобновления авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, заявили в оперштабе.

Ранее по теме: Путин разрешил возобновить полеты на курорты Египта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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