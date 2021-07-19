Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к выполнению рейсов в Египет

13 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Ростуризма Зарина Догузова провели переговоры с Египтом и решили направить в страну межведомственную делегацию для оценки эпидемиологической обстановки там. После этого российские власти примут решение о возможности возобновления авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, заявили в оперштабе.