Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к выполнению рейсов в Египет
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало приказ о допуске авиакомпаний к выполнению международных перевозок в разные страны. Из документа следует, что ведомство отказало в выдаче необходимых документов всем желающим выполнять рейсы в Египет.
Российские авиакомпании собирались получить допуски к полетам в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Среди них — Azur air, iFly, NordStar, Nordwind, S7, «Азимут», «ИрАэро», «Россия», «Уральские авиалинии» и «Якутия». В целом они планировали осуществлять перелеты более чем по 100 направлениям.
8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта. Москва запретила чартерные рейсы туда в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
13 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Ростуризма Зарина Догузова провели переговоры с Египтом и решили направить в страну межведомственную делегацию для оценки эпидемиологической обстановки там. После этого российские власти примут решение о возможности возобновления авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, заявили в оперштабе.