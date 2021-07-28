«Коммерсантъ» узнал о риске остановки производства сигарет из-за нехватки табака
Крупнейшие производители сигарет в России British American Tabacco, JTI, Philip Morris и Imperial Tabacco могут остановить производство из-за запрета Россельхознадзора импортировать табак из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави после обнаружения в партиях мухи-горбатки. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуарда Воронцова от лица компаний в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.
Воронцов в письме пояснил, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт табака 16 июля из-за обнаружения мухи-горбатки. Однако этот вредитель не специфичен для табака; в основном он распространяется через фрукты и продукты животного происхождения.
Сорта табака, импорт которых временно ограничен, используются более чем в 90% смесей на фабриках в России, их невозможно выращивать в России и большинстве других стран мира, значит, нечем заменить, отметил Воронцов. Запрет приведет к остановке производства сигарет в России, прекратится поступление основного объема сигарет на рынок, фабрикам придется отправить сотрудников в вынужденные отпуска. Бюджеты также лишатся значительных поступлений – в 2020 году налоговые отчисления отрасли составили более 730 млрд руб. Воронцов попросил Мишустина приостановить действие ограничений и обсудить вопрос с участниками рынка. В аппарате правительства не предоставили комментарий.
Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России Илона Миртова отметила, что перерывы в поставках дадут дополнительные возможности нелегальному рынку. Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний PMI в России Сергей Слипченко сообщил, что у компаний есть достаточный объем сырья в России и они рассчитывают на диалог с властями. Директор по работе с органами государственной власти JTI Василий Груздев добавил, что надеется на выработку процедуры, которая обеспечит бесперебойные поставки с соблюдением «разумных и выполнимых требований».
В Россельхознадзоре изданию сообщили, что 23 июля провели совещание с бразильской стороной. Ведомство заявило о необходимости провести расследование, принять меры и направить информацию. Затем российская сторона рассмотрит возможность снятия ограничений. Таких же действий Россельхознадзор ожидает от поставщиков из других стран.
По данным источника издания в отрасли, в ближайшие два дня состоится встреча производителей сигарет и импортеров сырья с регуляторами. На встрече планируется обсудить проведение прямых консультаций Россельхознадзора и национальных служб пяти стран, улучшение контроля за обработкой контейнеров и мест их складирования в портах отгрузки и одобрение технологии обеззараживания сырья в России методом заморозки в случае обнаружения вредителей.