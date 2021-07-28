Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о риске остановки производства сигарет из-за нехватки табака

Ведомости

Крупнейшие производители сигарет в России British American Tabacco, JTI, Philip Morris и Imperial Tabacco могут остановить производство из-за запрета Россельхознадзора импортировать табак из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави после обнаружения в партиях мухи-горбатки. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуарда Воронцова от лица компаний в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Воронцов в письме пояснил, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт табака 16 июля из-за обнаружения мухи-горбатки. Однако этот вредитель не специфичен для табака; в основном он распространяется через фрукты и продукты животного происхождения.

Сорта табака, импорт которых временно ограничен, используются более чем в 90% смесей на фабриках в России, их невозможно выращивать в России и большинстве других стран мира, значит, нечем заменить, отметил Воронцов. Запрет приведет к остановке производства сигарет в России, прекратится поступление основного объема сигарет на рынок, фабрикам придется отправить сотрудников в вынужденные отпуска. Бюджеты также лишатся значительных поступлений – в 2020 году налоговые отчисления отрасли составили более 730 млрд руб. Воронцов попросил Мишустина приостановить действие ограничений и обсудить вопрос с участниками рынка. В аппарате правительства не предоставили комментарий.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России Илона Миртова отметила, что перерывы в поставках дадут дополнительные возможности нелегальному рынку. Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний PMI в России Сергей Слипченко сообщил, что у компаний есть достаточный объем сырья в России и они рассчитывают на диалог с властями. Директор по работе с органами государственной власти JTI Василий Груздев добавил, что надеется на выработку процедуры, которая обеспечит бесперебойные поставки с соблюдением «разумных и выполнимых требований».

В Россельхознадзоре изданию сообщили, что 23 июля провели совещание с бразильской стороной. Ведомство заявило о необходимости провести расследование, принять меры и направить информацию. Затем российская сторона рассмотрит возможность снятия ограничений. Таких же действий Россельхознадзор ожидает от поставщиков из других стран.

По данным источника издания в отрасли, в ближайшие два дня состоится встреча производителей сигарет и импортеров сырья с регуляторами. На встрече планируется обсудить проведение прямых консультаций Россельхознадзора и национальных служб пяти стран, улучшение контроля за обработкой контейнеров и мест их складирования в портах отгрузки и одобрение технологии обеззараживания сырья в России методом заморозки в случае обнаружения вредителей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных