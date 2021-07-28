«Коммерсантъ» узнал о риске остановки производства сигарет из-за нехватки табака

Сорта табака, импорт которых временно ограничен, используются более чем в 90% смесей на фабриках в России, их невозможно выращивать в России и большинстве других стран мира, значит, нечем заменить, отметил Воронцов. Запрет приведет к остановке производства сигарет в России, прекратится поступление основного объема сигарет на рынок, фабрикам придется отправить сотрудников в вынужденные отпуска. Бюджеты также лишатся значительных поступлений – в 2020 году налоговые отчисления отрасли составили более 730 млрд руб. Воронцов попросил Мишустина приостановить действие ограничений и обсудить вопрос с участниками рынка. В аппарате правительства не предоставили комментарий.