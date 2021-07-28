«Яндекс» впервые раскрыл оборот сервисов такси и «лавки»

«Яндекс» представил неаудированные финансовые результаты за II квартал 2021 г., в которых впервые раскрыл оборот (GMV) сервиса такси, который включает в себя сервис онлайн-заказа такси («Яндекс.Такси» в России и 16 странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки, а также Uber в России и СНГ). GMV сервиса за II квартал составил 134,9 млрд руб., что на 161% больше аналогичного периода прошлого года. GMV включает в себя все транзакции заказов такси.