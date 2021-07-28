«Яндекс» впервые раскрыл оборот сервисов такси и «лавки»
«Яндекс» представил неаудированные финансовые результаты за II квартал 2021 г., в которых впервые раскрыл оборот (GMV) сервиса такси, который включает в себя сервис онлайн-заказа такси («Яндекс.Такси» в России и 16 странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки, а также Uber в России и СНГ). GMV сервиса за II квартал составил 134,9 млрд руб., что на 161% больше аналогичного периода прошлого года. GMV включает в себя все транзакции заказов такси.
Компания также впервые раскрыла GMV сервиса «Яндекс.Лавка»: во II квартале 2021 г. оборот вырос на 132% в годовом выражении — до 6,3 млрд руб. Число «Яндекс.Лавок» на конец июня 2021 г. достигло 362.
Общая выручка «Яндекса» во II квартале выросла на 70% год к году и составила 81,4 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла на 34% и составила 1 млрд руб., чистый убыток сократился на 10% до 4,7 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 13% до 5,8 млрд руб. В компании объясняют, что это связано именно с инвестициями в направление электронной торговли.
Доля нерекламной выручки «Яндекса» второй квартал подряд превышает половину всей выручки компании. Во II квартале доля нерекламной выручки составила 51%, выручка от интернет-рекламы за вычетом вознаграждения партнёрам за квартал выросла на 48% и составила 33,4 млрд руб.
При этом компания уже третий раз за год повысила прогноз по выручке по итогам 2021 г. В «Яндексе» ожидают, что выручка в 2021 г. составит 330-340 млрд руб. Апрельский прогноз был на уровне 315-330 млрд руб., а первоначальный прогноз составлял 305-320 млрд руб.
Компания повысила прогноз по росту выручки из-за ожидания большего роста сегментов «Поиска», оборота «Яндекс.Маркета», «Яндекс.Лавки» и «Яндекс.Такси». Выручка «Яндекс.Маркета» выросла почти в 2,5 раза год к году до 26,7 млрд руб. Ассортимент вырос почти в 4,5 раза до 16,8 млн товарных наименований. Количество продавцов выросло почти в 2,5 раза — до 13 000.
«Мы ожидаем, что товарооборот (GMV) на сервисах электронной коммерции (включая маркетплейс "Яндекс.Маркет", сервис доставки продуктов "Яндекс.Лавка", а также товары повседневного спроса, заказанные из магазинов-партнёров через сервис "Яндекс.Еда") увеличится в три раза в течение 2021 года по сравнению с 2020 годом. Также мы ожидаем, что общая валовая стоимость поездок сервиса онлайн-заказа такси, без учёта сервиса логистики, вырастет примерно на 60% в течение 2021 года по сравнению с 2020 годом», — говорится в отчете.
Выручка медиасервисов «Яндекса» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») выросла на 141% и составила 4,1 млрд руб. Количество подписчиков «Плюса» выросло на 128% до 9 млн. Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Объявления») увеличилась на 125% до 2 млрд руб.