Выручка McDonald’s выросла на фоне коллаборации с южнокорейской группой BTS

Региональный директор McDonald’s в Азии Юджин Ли называл реакцию аудитории на коллаборацию с BTS «феноменальной». По его словам, семь из десяти крупнейших фан-клубов BTS находятся именно в азиатском регионе, и они ожидали огромного отклика, но тот превзошел все их ожидания — максимальный рост сопоставимых продаж был зарегистрирован в США.