Выручка McDonald’s выросла на фоне коллаборации с южнокорейской группой BTS
Выручка крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald’s во II квартале 2021 г. выросла на 57% — до $5,9 млрд, сообщила компания. Чистая прибыль McDonald’s выросла в 4,6 раза — до $2,2 млрд, или $2,95 в расчете на одну акцию. Скорректированная прибыль повысилась до $2,37 на акцию с $0,66.
Таким образом, компания достигла доковидных показателей: ее выручка и прибыль за II квартал превысили показатели аналогичного периода 2019 г. Глобальные сопоставимые продажи компании выросли на 40,5%, при этом в США (крупнейший рынок компании) они выросли на 25,9%.
На объем продаж повлиял значительный рост среднего чека, обусловленный увеличением размера заказа и повышением цен в меню, а также коллаборация McDonald’s с южнокорейской группой BTS. Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) признала коллектив самыми популярными музыкантами 2020 г.
В конце мая компания запустила BTS Meal — набор для поклонников BTS, который состоит из 10 наггетсов, средней порции картошки-фри, колы и соусов южнокорейской кухни Sweet Chili и Cajun. BTS Meal повлиял на увеличение сопоставимых продаж прежде всего в США, сообщила компания.
«Наша амбициозная маркетинговая кампания обратилась к новому поколению клиентов на 50 рынках и достигла рекордного уровня социальной активности […] Благодаря BTS Meal мы увеличили продажи Chicken McNuggets — одного из основных пунктов нашего меню», — отмечается в сообщении компании.
McDonald’s развивает маркетинговые кампании с популярными музыкантами с прошлого года — тогда сеть ресторанов запустила наборы от Трэвиса Скотта и Джея Бальвина. Однако кампания не выходила за пределы США. Кампания с BTS проходит в 50 странах мира.
Региональный директор McDonald’s в Азии Юджин Ли называл реакцию аудитории на коллаборацию с BTS «феноменальной». По его словам, семь из десяти крупнейших фан-клубов BTS находятся именно в азиатском регионе, и они ожидали огромного отклика, но тот превзошел все их ожидания — максимальный рост сопоставимых продаж был зарегистрирован в США.