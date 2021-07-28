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Выручка McDonald’s выросла на фоне коллаборации с южнокорейской группой BTS

Ведомости

Выручка крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald’s во II квартале 2021 г. выросла на 57% — до $5,9 млрд, сообщила компания. Чистая прибыль McDonald’s выросла в 4,6 раза — до $2,2 млрд, или $2,95 в расчете на одну акцию. Скорректированная прибыль повысилась до $2,37 на акцию с $0,66.

Таким образом, компания достигла доковидных показателей: ее выручка и прибыль за II квартал превысили показатели аналогичного периода 2019 г. Глобальные сопоставимые продажи компании выросли на 40,5%, при этом в США (крупнейший рынок компании) они выросли на 25,9%.

На объем продаж повлиял значительный рост среднего чека, обусловленный увеличением размера заказа и повышением цен в меню, а также коллаборация McDonald’s с южнокорейской группой BTS. Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) признала коллектив самыми популярными музыкантами 2020 г.

В конце мая компания запустила BTS Meal — набор для поклонников BTS, который состоит из 10 наггетсов, средней порции картошки-фри, колы и соусов южнокорейской кухни Sweet Chili и Cajun. BTS Meal повлиял на увеличение сопоставимых продаж прежде всего в США, сообщила компания.

«Наша амбициозная маркетинговая кампания обратилась к новому поколению клиентов на 50 рынках и достигла рекордного уровня социальной активности […] Благодаря BTS Meal мы увеличили продажи Chicken McNuggets — одного из основных пунктов нашего меню», — отмечается в сообщении компании.

McDonald’s развивает маркетинговые кампании с популярными музыкантами с прошлого года — тогда сеть ресторанов запустила наборы от Трэвиса Скотта и Джея Бальвина. Однако кампания не выходила за пределы США. Кампания с BTS проходит в 50 странах мира.

Региональный директор McDonald’s в Азии Юджин Ли называл реакцию аудитории на коллаборацию с BTS «феноменальной». По его словам, семь из десяти крупнейших фан-клубов BTS находятся именно в азиатском регионе, и они ожидали огромного отклика, но тот превзошел все их ожидания — максимальный рост сопоставимых продаж был зарегистрирован в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных