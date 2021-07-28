Boieng получил квартальную прибыль впервые за два года
Авиастроительная корпорация Boieng получила квартальную прибыль после шести убыточных кварталов подряд. Прибыль компании за II квартал составила $567 млн против $3 млрд убытков за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.
Этому факту способствовал рост поставок коммерческих авиалайнеров, поскольку авиакомпании постепенно восстанавливают свои показатели после спада в пандемию на фоне роста пассажиропотока, отмечается в отчетности.
Выручка подразделения коммерческих самолетов выросла почти на 270% по сравнению с годом ранее — до $6 млрд, но сегмент по-прежнему показал отрицательную рентабельность в 7,8%.
Выручка Boeing выросла на 44% до $17 млрд с $11,8 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 40 центов против убытка в 83 цента год назад.
Доходы от контрактов оборонного сектора, которые поддержали Boeing во время спада в пандемию из-за падения спроса на коммерческие самолеты, выросли на 4% до $6,9 млрд.
В прошлом году в Boeing заявили, что к концу 2021 г. компания сократит количество рабочих мест до 130 000 человек, но сейчас в сообщении компании указывается, что численность сотрудников останется прежней — на уровне 140 000 человек из-за увеличения спроса на авиалайнеры.