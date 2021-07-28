Boieng получил квартальную прибыль впервые за два года

В прошлом году в Boeing заявили, что к концу 2021 г. компания сократит количество рабочих мест до 130 000 человек, но сейчас в сообщении компании указывается, что численность сотрудников останется прежней — на уровне 140 000 человек из-за увеличения спроса на авиалайнеры.