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Boieng получил квартальную прибыль впервые за два года

Ведомости

Авиастроительная корпорация Boieng получила квартальную прибыль после шести убыточных кварталов подряд. Прибыль компании за II квартал составила $567 млн против $3 млрд убытков за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Этому факту способствовал рост поставок коммерческих авиалайнеров, поскольку авиакомпании постепенно восстанавливают свои показатели после спада в пандемию на фоне роста пассажиропотока, отмечается в отчетности.

Выручка подразделения коммерческих самолетов выросла почти на 270% по сравнению с годом ранее — до $6 млрд, но сегмент по-прежнему показал отрицательную рентабельность в 7,8%.

Выручка Boeing выросла на 44% до $17 млрд с $11,8 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 40 центов против убытка в 83 цента год назад.

Доходы от контрактов оборонного сектора, которые поддержали Boeing во время спада в пандемию из-за падения спроса на коммерческие самолеты, выросли на 4% до $6,9 млрд.

В прошлом году в Boeing заявили, что к концу 2021 г. компания сократит количество рабочих мест до 130 000 человек, но сейчас в сообщении компании указывается, что численность сотрудников останется прежней — на уровне 140 000 человек из-за увеличения спроса на авиалайнеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных