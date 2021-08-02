«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

«Газпрому» нужно будет закачать в хранилища 61 млрд куб. м после холодной зимы и рекордного отбора газа из российских хранилищ. Они везде пусты, в том числе в Европе, однако заполнение российских является для компании приоритетом. Потребность газа для закачки в подземные хранилища в 2021 г. на 16 млрд куб. м больше, чем в 2019 г., однако план добычи газа в этом году в зоне Единой системы газоснабжения немного ниже 2019 г.