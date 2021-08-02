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«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Ведомости

«Газпром» с 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища в Европе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe. Закачка снизилась в крупнейшие хранилища Европы, которые использует «Газпром»: Хайдах в Австрии, Реден в Германии и Бергмеер в Нидерландах.

Агентство пояснило, что обычно в выходные закачка газа в хранилища растет, потому что снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный объем газа для направления в хранилища.

Также снизились поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа», который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию. Поставки уменьшились с 84 млн куб. м в предыдущие несколько дней до 50 млн куб. м в субботу и 60 млн куб. м в воскресенье, говорится в данных немецкого транзитного оператора Gascade.

«Газпрому» нужно будет закачать в хранилища 61 млрд куб. м после холодной зимы и рекордного отбора газа из российских хранилищ. Они везде пусты, в том числе в Европе, однако заполнение российских является для компании приоритетом. Потребность газа для закачки в подземные хранилища в 2021 г. на 16 млрд куб. м больше, чем в 2019 г., однако план добычи газа в этом году в зоне Единой системы газоснабжения немного ниже 2019 г.

В Европе наблюдается острый дефицит газа. Восстановление запасов газа после холодной зимы усложняется дефицитом СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на газ на европейском рынке выросли свыше $500 за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных