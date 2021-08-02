«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы
Агентство пояснило, что обычно в выходные закачка газа в хранилища растет, потому что снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный объем газа для направления в хранилища.
Также снизились поставки газа по газопроводу «Ямал — Европа», который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию. Поставки уменьшились с 84 млн куб. м в предыдущие несколько дней до 50 млн куб. м в субботу и 60 млн куб. м в воскресенье, говорится в данных немецкого транзитного оператора Gascade.
«Газпрому» нужно будет закачать в хранилища 61 млрд куб. м после холодной зимы и рекордного отбора газа из российских хранилищ. Они везде пусты, в том числе в Европе, однако заполнение российских является для компании приоритетом. Потребность газа для закачки в подземные хранилища в 2021 г. на 16 млрд куб. м больше, чем в 2019 г., однако план добычи газа в этом году в зоне Единой системы газоснабжения немного ниже 2019 г.
В Европе наблюдается острый дефицит газа. Восстановление запасов газа после холодной зимы усложняется дефицитом СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на газ на европейском рынке выросли свыше $500 за 1000 куб. м.