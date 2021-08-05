Продажи легковых автомобилей и LCV в июле снизились на 6,5%

В количественном выражении продажи упали до 132 640 автомобилей по сравнению с 141 924 штук в июле 2020 г. Однако в целом за семь месяцев текущего года (январь — июль) продажи выросли на 28,4% до 953 760 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (742 681 автомобиль).