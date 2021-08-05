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Продажи легковых автомобилей и LCV в июле снизились на 6,5%

Ведомости

В июле продажи легковых авто и легких коммерческих (LCV, Light Commercial Vehicles) автомобилей в России в годовом выражении снизились на 6,5%. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В количественном выражении продажи упали до 132 640 автомобилей по сравнению с 141 924 штук в июле 2020 г. Однако в целом за семь месяцев текущего года (январь — июль) продажи выросли на 28,4% до 953 760 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (742 681 автомобиль).

«В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов», — предупредил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Большая часть брендов из первой десятки лидеров продаж показала отрицательную динамику в июле. Продажи Kia снизились на 5% до 17 071 автомобиля, Hyundai — на 7% до 13 383 штук, Renault — на 3% до 11 223 автомобилей, Skoda — на 36% до 7921 единицы, Toyota — на 11% до 7908 штук, Volkswagen — на 33% до 7171 единицы, Nissan — на 32% до 3599 автомобилей.

На этом фоне продажи «АвтоВАЗа» выросли на 3% без учета продаж бывшего совместного предприятия с GM до 32 013 автомобилей, Renault показал рост на 26% до 14 623 единиц, коммерческие автомобили группы ГАЗ разошлись тиражом 4640 штук (+29%). На десятом месте топа продаж разместился китайский Chery — его продажи выросли на 248% на низкой базе прошлого года до 3009 автомобилей. 

Месяцем ранее АЕБ сообщала, что за первое полугодие продажи новых легковых автомобилей и LCV в России выросли на 37%. В июне рынок вырос на 28,7% к июню 2020 г. и на 9,8% к июню 2019 г.

Ранее сегодня аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла в первом полугодии 2021 г. на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Сейчас она составляет 1 886 000 руб.

Ранее по теме: Продажи новых легковых автомобилей и LCV в первом полугодии выросли на 37%
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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