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Минцифры может ограничить использование зарубежных базовых станций LTE

Ведомости

Минцифры рассматривает возможность ограничения на установку нероссийских базовых станций LTE на сетях связи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Совфеда по экономической политике. Такие меры могут ввести для повышения спроса на российскую микроэлектронику.

«Понятно, что мы в каких-то сегментах будем вводить ограничения, например, 5G базовые станции — мы уже все вместе приняли решение, что будут российские. Сейчас мы рассматриваем для себя, что LTE базовые станции тоже будут российские, и мы рассматриваем возможность ввести такие ограничения, когда операторы на сеть смогут поставить только базовые станции российского производства, это очень серьезная вещь», — цитирует ТАСС Шадаева.

Как пояснили агентству в пресс-службе Минцифры, сейчас министерство обсуждает с операторами использование ими только российского телекоммуникационного оборудования, включенного в реестр российской электронной продукции. По мнению министерства, должна быть предусмотрена совместимость российского оборудования с другим оборудованием. В министерстве добавили, что планируется поэтапное внедрение российского оборудования стандарта LTE и LTE-Advanced.

Ранее «Ведомости» ознакомились с планом, разработанным по соглашению с правительством «Ростехом» и «Ростелекомом», согласно которому к 2030 г. к сетям 5G будет подключено 50 млн абонентов. По замыслу разработчиков дорожной карты, к 2023 г. в российских сетях пятого поколения должно быть 200 000 абонентов, а уже к 2024 г. – 5 млн.

Ранее по теме: К 2030 году в России будет 50 млн пользователей 5G

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных