Минцифры может ограничить использование зарубежных базовых станций LTE

«Понятно, что мы в каких-то сегментах будем вводить ограничения, например, 5G базовые станции — мы уже все вместе приняли решение, что будут российские. Сейчас мы рассматриваем для себя, что LTE базовые станции тоже будут российские, и мы рассматриваем возможность ввести такие ограничения, когда операторы на сеть смогут поставить только базовые станции российского производства, это очень серьезная вещь», — цитирует ТАСС Шадаева.