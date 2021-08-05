Минцифры может ограничить использование зарубежных базовых станций LTE
Минцифры рассматривает возможность ограничения на установку нероссийских базовых станций LTE на сетях связи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Совфеда по экономической политике. Такие меры могут ввести для повышения спроса на российскую микроэлектронику.
«Понятно, что мы в каких-то сегментах будем вводить ограничения, например, 5G базовые станции — мы уже все вместе приняли решение, что будут российские. Сейчас мы рассматриваем для себя, что LTE базовые станции тоже будут российские, и мы рассматриваем возможность ввести такие ограничения, когда операторы на сеть смогут поставить только базовые станции российского производства, это очень серьезная вещь», — цитирует ТАСС Шадаева.
Как пояснили агентству в пресс-службе Минцифры, сейчас министерство обсуждает с операторами использование ими только российского телекоммуникационного оборудования, включенного в реестр российской электронной продукции. По мнению министерства, должна быть предусмотрена совместимость российского оборудования с другим оборудованием. В министерстве добавили, что планируется поэтапное внедрение российского оборудования стандарта LTE и LTE-Advanced.
Ранее «Ведомости» ознакомились с планом, разработанным по соглашению с правительством «Ростехом» и «Ростелекомом», согласно которому к 2030 г. к сетям 5G будет подключено 50 млн абонентов. По замыслу разработчиков дорожной карты, к 2023 г. в российских сетях пятого поколения должно быть 200 000 абонентов, а уже к 2024 г. – 5 млн.