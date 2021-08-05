KPMG подсчитала ущерб для российских экспортеров от углеродного налога ЕС
Российские экспортоориентированные компании из-за введения трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в Евросоюзе в 2026-2035 гг. лишатся от 15,5 млрд до 34,1 млрд евро при оптимистичном сценарии и от 18,9 млрд до 37,7 млрд евро – при пессимистичном. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании KPMG (есть у «Ведомостей»).
В первом случае аналитики KPMG учитывали долю бесплатных квот в рамках механизма ТУР аналогично применяемым сегодня в европейской системе торговли квотами (EU ETS) с постепенным уменьшением до 0% к концу 2035 г. Во втором случае бесплатные квоты, доля которых в EU ETS сейчас около 70%, не учитывались.
Среднегодовая финансовая нагрузка на российский экспорт из-за введения ТУР, согласно расчетам KPMG, составит 1,9-3,7 млрд евро. Больше всего из-за ТУР пострадает сектор черной металлургии. Его доля в суммарной финансовой нагрузке на экспортеров из РФ составит 60-75% в зависимости от сценария, следует из обзора KPMG.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» сообщали, что компании из РФ потеряют более 760 млрд руб. в 2026-2035 гг. из-за введения ТУР Евросоюзом.
ЕС намерен к 2050 г. стать углеродно-нейтральным, то есть намерен поглощать больше парниковых газов, чем выбрасывать в атмосферу.
Для достижения этой цели Еврокомиссия 14 июля 2021 г. представила масштабную программу мероприятий, включающую среди прочего введение ТУР для импортной продукции. Налог будет взиматься с металлургической продукции, цемента, удобрений и электроэнергии. Новый сбор будет вводиться поэтапно: с 2023 г. импортеры должны будут отчитываться о размере углеродного следа своей продукции, а с 2026 г. — уже платить сбор. Импортеры будут покупать цифровые сертификаты на каждую тонну выбросов СО2, которая выделялся при производстве того или иного товара. Им придется заплатить столько же, сколько и европейским компаниям в рамках EU ETS. В 2021 г. квота на выбросы тонны СО2 в ней стоила около 50 евро.