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KPMG подсчитала ущерб для российских экспортеров от углеродного налога ЕС

Ведомости

Российские экспортоориентированные компании из-за введения трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в Евросоюзе в 2026-2035 гг. лишатся от 15,5 млрд до 34,1 млрд евро при оптимистичном сценарии и от 18,9 млрд до 37,7 млрд евро – при пессимистичном. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании KPMG (есть у «Ведомостей»).

В первом случае аналитики KPMG учитывали долю бесплатных квот в рамках механизма ТУР аналогично применяемым сегодня в европейской системе торговли квотами (EU ETS) с постепенным уменьшением до 0% к концу 2035 г. Во втором случае бесплатные квоты, доля которых в EU ETS сейчас около 70%, не учитывались.

Среднегодовая финансовая нагрузка на российский экспорт из-за введения ТУР, согласно расчетам KPMG, составит 1,9-3,7 млрд евро. Больше всего из-за ТУР пострадает сектор черной металлургии. Его доля в суммарной финансовой нагрузке на экспортеров из РФ составит 60-75% в зависимости от сценария, следует из обзора KPMG.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» сообщали, что компании из РФ потеряют более 760 млрд руб. в 2026-2035 гг. из-за введения ТУР Евросоюзом.

ЕС намерен к 2050 г. стать углеродно-нейтральным, то есть намерен поглощать больше парниковых газов, чем выбрасывать в атмосферу.

Для достижения этой цели Еврокомиссия 14 июля 2021 г. представила масштабную программу мероприятий, включающую среди прочего введение ТУР для импортной продукции. Налог будет взиматься с металлургической продукции, цемента, удобрений и электроэнергии. Новый сбор будет вводиться поэтапно: с 2023 г. импортеры должны будут отчитываться о размере углеродного следа своей продукции, а с 2026 г. — уже платить сбор. Импортеры будут покупать цифровые сертификаты на каждую тонну выбросов СО2, которая выделялся при производстве того или иного товара. Им придется заплатить столько же, сколько и европейским компаниям в рамках EU ETS. В 2021 г. квота на выбросы тонны СО2 в ней стоила около 50 евро.

Ранее по теме: Минэкономразвития не исключает замедления темпов роста экономики к концу года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных