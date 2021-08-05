KPMG подсчитала ущерб для российских экспортеров от углеродного налога ЕС

Для достижения этой цели Еврокомиссия 14 июля 2021 г. представила масштабную программу мероприятий, включающую среди прочего введение ТУР для импортной продукции. Налог будет взиматься с металлургической продукции, цемента, удобрений и электроэнергии. Новый сбор будет вводиться поэтапно: с 2023 г. импортеры должны будут отчитываться о размере углеродного следа своей продукции, а с 2026 г. — уже платить сбор. Импортеры будут покупать цифровые сертификаты на каждую тонну выбросов СО2, которая выделялся при производстве того или иного товара. Им придется заплатить столько же, сколько и европейским компаниям в рамках EU ETS. В 2021 г. квота на выбросы тонны СО2 в ней стоила около 50 евро.