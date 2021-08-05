«Яндекс.Маркет» запустил возможность покупки товаров в кредит

Заявку на ссуду можно подать при оформлении заказа. В пресс-службе уточнили, что банк рассмотрит ее менее чем за две минуты. Пользователю необходимо заполнить анкету, указав необходимый срок кредита, контакты и паспортные данные. Для клиентов «Тинькофф банка» платеж пройдет сразу, после чего заказ перейдет на доставку. Другим пользователям после рассмотрения заявки нужно еще подписать кредитный договор, который представитель банка привезет на дом в течение двух недель.