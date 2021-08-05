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«Яндекс.Маркет» запустил возможность покупки товаров в кредит

Ведомости

Сервис для покупок «Яндекс.Маркет» запустил возможность приобретения товаров в кредит, сообщила пресс-служба компании. Сейчас нововведение распространяется на позиции, которые маркетплейс доставляет сам, однако в дальнейшем услуга начнет действовать и для его магазинов-партнеров.

Пользователи могут оформить кредит на один товар или сразу несколько единым заказом. Первым банком-партнером «Яндекс.Маркета» стал «Тинькофф банк». Сумма возможной ссуды составляет от 3000 до 200 000 руб., а срок — от трех до 24 месяцев. Минимальная ставка — 18% годовых, при этом имеется возможность досрочного погашения кредита.

Заявку на ссуду можно подать при оформлении заказа. В пресс-службе уточнили, что банк рассмотрит ее менее чем за две минуты. Пользователю необходимо заполнить анкету, указав необходимый срок кредита, контакты и паспортные данные. Для клиентов «Тинькофф банка» платеж пройдет сразу, после чего заказ перейдет на доставку. Другим пользователям после рассмотрения заявки нужно еще подписать кредитный договор, который представитель банка привезет на дом в течение двух недель.

Если клиент решит вернуть заказ, оформленный в кредит, банк автоматически закроет сделку и вернет средства. При частичной отмене покупки размер ссуды будет пересчитан.

Услуга доступна россиянам в возрасте от 18 до 70 лет. Оформить покупку таким образом можно на сайте «Яндекс.Маркета» или в приложении, обновленном до последней версии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных