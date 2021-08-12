Недостроенный Калужский цементный завод выставили на торги за ₽27,5 млрд
Конкурсный управляющий находящегося в залоге у ВЭБ.РФ недостроенного Калужского цементного завода (КЦЗ) выставил предприятие на торги за ₽27,5 млрд, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.
«Начальная цена продажи, по независимой оценке, установлена в размере 27,5 млрд руб. В состав имущественного комплекса входят земельные участки, объекты технической инфраструктуры, а также движимое и недвижимое имущество. Цена отсечения имущественного комплекса завода установлена в размере 17,9 млрд руб.», — сообщили в банке. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 сентября.
Для участия в торгах ВЭБ.РФ приглашает участников цементного рынка России.
Соглашение о строительстве Калужского цементного завода на базе Которьского месторождения строительных известняков было подписано учрежденным в 2007 г. ОАО «Калужский цементный завод»., правительством региона и администрацией района в 2010 г. Завод должен был начать работу в 2014 г. и выдавать 3,5 млн тонн продукции ежегодно. Общий объем инвестиций анонсировался на уровне 651,6 млн евро. Предприятие должно было дать рабочие места для 400 человек. Однако КЦЗ так и не был достроен. В 2018 г. ООО «Калужский цементный завод» было признано банкротом.