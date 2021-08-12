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Недостроенный Калужский цементный завод выставили на торги за ₽27,5 млрд

Ведомости

Конкурсный управляющий находящегося в залоге у ВЭБ.РФ недостроенного Калужского цементного завода (КЦЗ) выставил предприятие на торги за ₽27,5 млрд, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

«Начальная цена продажи, по независимой оценке, установлена в размере 27,5 млрд руб. В состав имущественного комплекса входят земельные участки, объекты технической инфраструктуры, а также движимое и недвижимое имущество. Цена отсечения имущественного комплекса завода установлена в размере 17,9 млрд руб.», — сообщили в банке. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 сентября.

Для участия в торгах ВЭБ.РФ приглашает участников цементного рынка России.

«Реализация имущества проходит в рамках процедуры банкротства должника, а также ряда поручителей и залогодателей по кредиту ВЭБ.РФ, предоставленному в 2011 г.», — пояснили в ВЭБ.РФ.

Соглашение о строительстве Калужского цементного завода на базе Которьского месторождения строительных известняков было подписано учрежденным в 2007 г. ОАО «Калужский цементный завод»., правительством региона и администрацией района в 2010 г. Завод должен был начать работу в 2014 г. и выдавать 3,5 млн тонн продукции ежегодно. Общий объем инвестиций анонсировался на уровне 651,6 млн евро. Предприятие должно было дать рабочие места для 400 человек. Однако КЦЗ так и не был достроен. В 2018 г. ООО «Калужский цементный завод» было признано банкротом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных