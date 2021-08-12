Недостроенный Калужский цементный завод выставили на торги за ₽27,5 млрд

Соглашение о строительстве Калужского цементного завода на базе Которьского месторождения строительных известняков было подписано учрежденным в 2007 г. ОАО «Калужский цементный завод»., правительством региона и администрацией района в 2010 г. Завод должен был начать работу в 2014 г. и выдавать 3,5 млн тонн продукции ежегодно. Общий объем инвестиций анонсировался на уровне 651,6 млн евро. Предприятие должно было дать рабочие места для 400 человек. Однако КЦЗ так и не был достроен. В 2018 г. ООО «Калужский цементный завод» было признано банкротом.