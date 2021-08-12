Аналитики сообщили о росте рынка онлайн-кинотеатров в РФ на 40% в первом полугодии

Лидером рынка стал ivi, чья выручка по сравнению с первым полугодием 2020 г. увеличилась на 32%. На второе место вышел онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», выручка которого выросла почти в 2,5 раза. Третьим и четвертым сервисом в России стали Okko (его доходы сократились на 13%) и Megogo (выручка сервиса в первом полугодии выросла на 33%).