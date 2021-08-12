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Аналитики сообщили о росте рынка онлайн-кинотеатров в РФ на 40% в первом полугодии

Ведомости

Рынок онлайн-кинотеатров в России в первом полугодии вырос на 40% по сравнению с аналогичным показателем 2020 г. и составил 18,3 млрд руб., следует из публикации аналитического агентства «ТМТ консалтинг».

«Российский рынок легальных VoD-сервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По итогам первого полугодия 2021 г. он увеличился на 40% по сравнению с первым полугодием 2020 г. и составил 18,3 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Аналитики прогнозируют, что по итогам 2021 г. рынок может вырасти до 39 млрд руб.

Лидером рынка стал ivi, чья выручка по сравнению с первым полугодием 2020 г. увеличилась на 32%. На второе место вышел онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», выручка которого выросла почти в 2,5 раза. Третьим и четвертым сервисом в России стали Okko (его доходы сократились на 13%) и Megogo (выручка сервиса в первом полугодии выросла на 33%).

Подписка стала основной бизнес-моделью для онлайн-кинотеатров, отмечает «ТМТ консалтинг»: ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась с 84 до 89%. Доходы, полученные от пользовательских платежей, составили 16,3 млрд руб. В свою очередь реклама видеосервисам принесла 2 млрд руб.

Среди факторов, оказавших положительное влияние на рынок, по мнению аналитиков, оказались укрепление пользовательской привычки потребления видеоконтента в формате онлайн-кинотеатра, в том числе на платной основе, а также предложение сервисами эксклюзивного контента — фильмов и сериалов собственного производства. Помимо этого росту рынка способствовало активное продвижение компаниями своих видеосервисов с помощью рекламы, пробных периодов, партнерств и включения в экосистемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных