Аналитики сообщили о росте рынка онлайн-кинотеатров в РФ на 40% в первом полугодии
Рынок онлайн-кинотеатров в России в первом полугодии вырос на 40% по сравнению с аналогичным показателем 2020 г. и составил 18,3 млрд руб., следует из публикации аналитического агентства «ТМТ консалтинг».
«Российский рынок легальных VoD-сервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По итогам первого полугодия 2021 г. он увеличился на 40% по сравнению с первым полугодием 2020 г. и составил 18,3 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Аналитики прогнозируют, что по итогам 2021 г. рынок может вырасти до 39 млрд руб.
Лидером рынка стал ivi, чья выручка по сравнению с первым полугодием 2020 г. увеличилась на 32%. На второе место вышел онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», выручка которого выросла почти в 2,5 раза. Третьим и четвертым сервисом в России стали Okko (его доходы сократились на 13%) и Megogo (выручка сервиса в первом полугодии выросла на 33%).
Подписка стала основной бизнес-моделью для онлайн-кинотеатров, отмечает «ТМТ консалтинг»: ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась с 84 до 89%. Доходы, полученные от пользовательских платежей, составили 16,3 млрд руб. В свою очередь реклама видеосервисам принесла 2 млрд руб.
Среди факторов, оказавших положительное влияние на рынок, по мнению аналитиков, оказались укрепление пользовательской привычки потребления видеоконтента в формате онлайн-кинотеатра, в том числе на платной основе, а также предложение сервисами эксклюзивного контента — фильмов и сериалов собственного производства. Помимо этого росту рынка способствовало активное продвижение компаниями своих видеосервисов с помощью рекламы, пробных периодов, партнерств и включения в экосистемы.