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Онлайн-кинотеатр Premier возглавила Софья Митрофанова

Ведомости

Главой входящего в «Газпром-медиа» онлайн-видеосервиса Premier стала Софья Митрофанова, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе холдинга.

«Холдинг «Газпром-медиа» объявляет о назначении Софьи Митрофановой (ранее Квашилава) на должность генерального директора видеосервиса Premier. Назначение вступает в силу с 9 августа», — говорится в сообщении. Иван Гродецкий, занимавший эту должность, покинет компанию. О причинах перестановки в «Газпром-медиа» не сообщили.

На посту гендиректора Premier Митрофанова займется стратегическим развитием и операционным управлением видеосервисом. Она будет отвечать за расширение его аудитории, привлечение новых подписчиков, дальнейшую модернизацию ИТ-инфраструктуры, а также контролировать формирование контентной линейки собственных оригинальных проектов.

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Митрофанова работает в медиабизнесе более 15 лет. До прихода в 2020 г. в «Газпром-медиа», где она заняла должность главы дирекции по коммуникациям, она была генеральным продюсером Okko Entertainment и директором по контенту Rambler Group (2018-2020 гг.), директором по контенту в онлайн-кинотеатре ivi (2016-2018 гг.), а также директором по продажам цифровых продуктов в The Walt Disney Company СНГ (2012-2016 гг.).

Premier запущен в 2018 г. Он показывает сериалы, произведенные телеканалами «Газпром-медиа». Контентом для Premier занимаются несколько продюсеров развлекательных каналов холдинга. С июня 2020 г. сервис работает на собственной технической инфраструктуре и видеоплатформе. С начала работы сервис выпустил более 15 проектов. 

В начале августа в руководстве «Газпром-медиа» также произошел ряд кадровых перестановок. Так, заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Уфаев, который был в марте назначен курировать цифровую трансформацию в холдинге, покинул свой пост. В «Газпром-медиа» объяснили это решением Уфаева заняться собственными проектами. Кроме того, бывший советник Уфаева Давид Кочаров утвержден в должности генерального продюсера сервиса Rutube. На этой должности он займется контентом для онлайн-сервисов в Rutube и Premier.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных