Онлайн-кинотеатр Premier возглавила Софья Митрофанова

Митрофанова работает в медиабизнесе более 15 лет. До прихода в 2020 г. в «Газпром-медиа», где она заняла должность главы дирекции по коммуникациям, она была генеральным продюсером Okko Entertainment и директором по контенту Rambler Group (2018-2020 гг.), директором по контенту в онлайн-кинотеатре ivi (2016-2018 гг.), а также директором по продажам цифровых продуктов в The Walt Disney Company СНГ (2012-2016 гг.).