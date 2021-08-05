Онлайн-кинотеатр Premier возглавила Софья Митрофанова
Главой входящего в «Газпром-медиа» онлайн-видеосервиса Premier стала Софья Митрофанова, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе холдинга.
«Холдинг «Газпром-медиа» объявляет о назначении Софьи Митрофановой (ранее Квашилава) на должность генерального директора видеосервиса Premier. Назначение вступает в силу с 9 августа», — говорится в сообщении. Иван Гродецкий, занимавший эту должность, покинет компанию. О причинах перестановки в «Газпром-медиа» не сообщили.
На посту гендиректора Premier Митрофанова займется стратегическим развитием и операционным управлением видеосервисом. Она будет отвечать за расширение его аудитории, привлечение новых подписчиков, дальнейшую модернизацию ИТ-инфраструктуры, а также контролировать формирование контентной линейки собственных оригинальных проектов.
Митрофанова работает в медиабизнесе более 15 лет. До прихода в 2020 г. в «Газпром-медиа», где она заняла должность главы дирекции по коммуникациям, она была генеральным продюсером Okko Entertainment и директором по контенту Rambler Group (2018-2020 гг.), директором по контенту в онлайн-кинотеатре ivi (2016-2018 гг.), а также директором по продажам цифровых продуктов в The Walt Disney Company СНГ (2012-2016 гг.).
Premier запущен в 2018 г. Он показывает сериалы, произведенные телеканалами «Газпром-медиа». Контентом для Premier занимаются несколько продюсеров развлекательных каналов холдинга. С июня 2020 г. сервис работает на собственной технической инфраструктуре и видеоплатформе. С начала работы сервис выпустил более 15 проектов.
В начале августа в руководстве «Газпром-медиа» также произошел ряд кадровых перестановок. Так, заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Уфаев, который был в марте назначен курировать цифровую трансформацию в холдинге, покинул свой пост. В «Газпром-медиа» объяснили это решением Уфаева заняться собственными проектами. Кроме того, бывший советник Уфаева Давид Кочаров утвержден в должности генерального продюсера сервиса Rutube. На этой должности он займется контентом для онлайн-сервисов в Rutube и Premier.