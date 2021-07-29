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Видеосервисы впервые поучаствуют в отборе кинофильмов для господдержки

Минкультуры изменило механизм формирования своих экспертных советов
Мария Истомина
Платформы играют все более существенную роль и в производстве оригинальных проектов /Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство культуры обновило экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино, впервые в их составы вошли представители крупнейших видеосервисов, рассказала «Ведомостям» министр культуры Ольга Любимова. Тем самым, по словам Любимовой, министерство надеется привлечь потенциальных соинвесторов проектов уже на стадии получения господдержки, а также «получить новый угол зрения на проекты». Соответствующие приказы Минкультуры подготовит уже на этой неделе, добавила министр.

Ключевой функцией экспертных советов является отбор заявок организаций кинематографии, претендующих на получение госсубсидий. В состав советов традиционно входят продюсеры, режиссеры, сценаристы, представители профильных вузов, дистрибуторов, кинотеатров и др. Министерство поддерживает преимущественно авторское кино, фильмы дебютантов, документальные фильмы, анимацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных