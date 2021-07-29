Видеосервисы впервые поучаствуют в отборе кинофильмов для господдержки

Видеосервисы впервые поучаствуют в отборе кинофильмов для господдержкиМинкультуры изменило механизм формирования своих экспертных советов
Министерство культуры обновило экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино, впервые в их составы вошли представители крупнейших видеосервисов, рассказала «Ведомостям» министр культуры Ольга Любимова. Тем самым, по словам Любимовой, министерство надеется привлечь потенциальных соинвесторов проектов уже на стадии получения господдержки, а также «получить новый угол зрения на проекты». Соответствующие приказы Минкультуры подготовит уже на этой неделе, добавила министр.
Ключевой функцией экспертных советов является отбор заявок организаций кинематографии, претендующих на получение госсубсидий. В состав советов традиционно входят продюсеры, режиссеры, сценаристы, представители профильных вузов, дистрибуторов, кинотеатров и др. Министерство поддерживает преимущественно авторское кино, фильмы дебютантов, документальные фильмы, анимацию.