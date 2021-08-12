«Роснефть» планирует удвоить производство водорода
«Роснефть» планирует удвоить объем производства водорода, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. По словам представителя «Роснефти», в 2023 г. компания будет производить до 1,32 млн т водорода в год.
По данным Reuters, компания производит сейчас более 650 000 т водорода в год, что делает ее крупнейшим производителем данного газа в России. В то же время, как отмечает агентство, «Газпром» производит всего около 360 000 т водорода в год — главным образом путем парового риформинга метана.
«Компания уделяет приоритетное значение вопросам углеродного менеджмента. “Роснефть” стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 г. В рамках этого плана компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн т эквивалента углекислого газа», — заявил представитель «Роснефти».
Ранее компания заявляла, что подписала соглашение с ВР о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Соглашение предусматривает совместное изучение перспектив новых проектов в области производства водорода, в том числе с применением возобновляемых источников энергии, а также использование технологий улавливания, утилизации и хранения углерода (CCS/ CCUS) на водородных установках, которые имеют почти все НПЗ компании.