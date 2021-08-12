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«Роснефть» планирует удвоить производство водорода

Ведомости

«Роснефть» планирует удвоить объем производства водорода, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. По словам представителя «Роснефти», в 2023 г. компания будет производить до 1,32 млн т водорода в год.

По данным Reuters, компания производит сейчас более 650 000 т водорода в год, что делает ее крупнейшим производителем данного газа в России. В то же время, как отмечает агентство, «Газпром» производит всего около 360 000 т водорода в год — главным образом путем парового риформинга метана.

«Компания уделяет приоритетное значение вопросам углеродного менеджмента. “Роснефть” стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 г. В рамках этого плана компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн т эквивалента углекислого газа», — заявил представитель «Роснефти».

Ранее компания заявляла, что подписала соглашение с ВР о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Соглашение предусматривает совместное изучение перспектив новых проектов в области производства водорода, в том числе с применением возобновляемых источников энергии, а также использование технологий улавливания, утилизации и хранения углерода (CCS/ CCUS) на водородных установках, которые имеют почти все НПЗ компании.

Ранее по теме: Сечин оценил перспективы водородной энергетики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных