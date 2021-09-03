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«Почта России» подписала соглашение с властями Камчатки о беспилотной доставке

Ведомости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов подписали соглашение о развитии беспилотной доставки в регионе, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«К 2023 г. Почта России планирует запустить беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов в Камчатском крае. По некоторым из них уже проведены испытательные полеты, подтвердившие эффективность и способность БПЛА выполнять логистические задачи», — говорится в сообщении.

По оценкам компании, использование беспилотных авиационных систем поможет удешевить логистику в 1,81 раза и увеличить скорость на маршрутной сети в 1,85 раза. В будущем это поможет увеличить грузопоток в 11 раз.

Солодов пояснил, что в отдаленные поселки региона трудно добраться транспортом, часто туда можно добраться только с помощью авиации. «Однако из-за сложных климатических условий порой даже вертолёты не могут своевременно добраться до северных районов края. В этой связи соглашение позволит вывести на новый уровень оказание населению услуг по доставке почты», — отметил губернатор.

В июле ТАСС сообщил, что холдинг «Вертолеты России» и «Почта России» подписали соглашение об использовании беспилотников в Чукотском АО. До конда этого года компании проведут тестовые полеты по маршруту Анадырь – Угольные Копи. По итогам тестовых полетов планируется запустить беспилотную доставку на 20 маршрутов и доставлять до 245 т почты в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных