«Почта России» подписала соглашение с властями Камчатки о беспилотной доставке
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов подписали соглашение о развитии беспилотной доставки в регионе, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«К 2023 г. Почта России планирует запустить беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов в Камчатском крае. По некоторым из них уже проведены испытательные полеты, подтвердившие эффективность и способность БПЛА выполнять логистические задачи», — говорится в сообщении.
По оценкам компании, использование беспилотных авиационных систем поможет удешевить логистику в 1,81 раза и увеличить скорость на маршрутной сети в 1,85 раза. В будущем это поможет увеличить грузопоток в 11 раз.
Солодов пояснил, что в отдаленные поселки региона трудно добраться транспортом, часто туда можно добраться только с помощью авиации. «Однако из-за сложных климатических условий порой даже вертолёты не могут своевременно добраться до северных районов края. В этой связи соглашение позволит вывести на новый уровень оказание населению услуг по доставке почты», — отметил губернатор.
В июле ТАСС сообщил, что холдинг «Вертолеты России» и «Почта России» подписали соглашение об использовании беспилотников в Чукотском АО. До конда этого года компании проведут тестовые полеты по маршруту Анадырь – Угольные Копи. По итогам тестовых полетов планируется запустить беспилотную доставку на 20 маршрутов и доставлять до 245 т почты в год.