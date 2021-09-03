«Почта России» подписала соглашение с властями Камчатки о беспилотной доставке

В июле ТАСС сообщил, что холдинг «Вертолеты России» и «Почта России» подписали соглашение об использовании беспилотников в Чукотском АО. До конда этого года компании проведут тестовые полеты по маршруту Анадырь – Угольные Копи. По итогам тестовых полетов планируется запустить беспилотную доставку на 20 маршрутов и доставлять до 245 т почты в год.