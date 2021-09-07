Кабмин предложил совершать сделки с акциями компаний ОПК с согласия президента
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому сделки по покупке или продаже акций компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут совершаться только с согласия президента России. Законопроект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.
Законопроектом предлагается внести поправки в ФЗ «Об особенностях отчуждения акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся к организациям оборонно-промышленного комплекса, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
«Законопроектом предусматривается подготовка правительством РФ предложений о формировании перечня стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса, которые представляются президенту Российской Федерации для утверждения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как отмечается в тексте законопроекта, совершение сделок с акциями предприятий, включенных в перечень, осуществляется исключительно с согласия президента России. «Сделки, совершенные без такого согласия, ничтожны», — говорится в тексте законопроекта.
Законопроект не распространяется на сделки, совершаемые с акциями акционерных обществ, обращающимися на организованных торгах, на сделки между гражданами Российской Федерации, а также на отношения, возникающие при принудительном отчуждении акций в рамках исполнительного производства, или в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, или при наследовании.