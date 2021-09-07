Кабмин предложил совершать сделки с акциями компаний ОПК с согласия президента

Законопроект не распространяется на сделки, совершаемые с акциями акционерных обществ, обращающимися на организованных торгах, на сделки между гражданами Российской Федерации, а также на отношения, возникающие при принудительном отчуждении акций в рамках исполнительного производства, или в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, или при наследовании.