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Кабмин предложил совершать сделки с акциями компаний ОПК с согласия президента

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому сделки по покупке или продаже акций компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут совершаться только с согласия президента России. Законопроект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. 

Законопроектом предлагается внести поправки в ФЗ «Об особенностях отчуждения акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся к организациям оборонно-промышленного комплекса, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«Законопроектом предусматривается подготовка правительством РФ предложений о формировании перечня стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса, которые представляются президенту Российской Федерации для утверждения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Как отмечается в тексте законопроекта, совершение сделок с акциями предприятий, включенных в перечень, осуществляется исключительно с согласия президента России. «Сделки, совершенные без такого согласия, ничтожны», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект не распространяется на сделки, совершаемые с акциями акционерных обществ, обращающимися на организованных торгах, на сделки между гражданами Российской Федерации, а также на отношения, возникающие при принудительном отчуждении акций в рамках исполнительного производства, или в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, или при наследовании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных