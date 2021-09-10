Выручка предприятий похоронной отрасли в 2020 году увеличилась на четверть

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что выручка ритуальных агентств в целом по стране в первом полугодии 2021 г. выросла на 9% в годовом выражении, до 36,9 млрд руб. Смертность за период увеличилась на 16% до 1,1 млн человек. Выручка в первом полугодии этого года снизилась на 1% по сравнению со второй половиной прошлого года. По мнению участников рынка, россияне начали экономить на дополнительных погребальных услугах из-за снижения доходов.