Выручка предприятий похоронной отрасли в 2020 году увеличилась на четверть
Общая выручка похоронных организаций Москвы по итогам 2020 г. выросла на 25% до 3,59 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчетностей компаний, опубликованные «СПАРК-Интерфаксом». В расчетах не учтена выручка крупнейшего игрока рынка – ГБУ «Ритуал»: организация не публикует данные, а ее представитель отказался их предоставить.
Выручка похоронных компаний увеличилась на фоне роста смертности в Москве. По данным Росстата, в 2020 г. в городе умерли 150 000 человек – на 25% больше, чем в 2019 г.
Один из крупных участников рынка – ЗАО «Ритуал-сервис» — выручил в 2020 г. 1,26 млрд руб., на 16% больше показателя 2019 г. Чистая прибыль организации выросла в 4,3 раза, до 72 млн руб. «СПАРК-Интерфакс» сообщает, что учредителями компании являются ГБУ «Ритуал» и Олег Шелягов.
Другая компания Шеляговых – «Ритуал.ру» — увеличила выручку на 18% до 343 млн руб., прибыль – до 10 млн руб. В 2019 г. компания была убыточной. В «Ритуал-сервисе» и «Ритуал.ру» не ответили на запрос издания. По данным «СПАРК-Интерфакса», на эти компании приходится 45% объема рынка. Остальные компании из топ-10 составляют 29% рынка. В 2020 г. они заработали 1,04 млрд руб. – на 71% больше в годовом выражении.
Источники издания на ритуальном рынке пояснили, что в Москве все услуги, непосредственно связанные с кладбищем, полностью выполняют ГБУ «Ритуал» и организации, связанные с ним. Другие участники рынка занимаются незначительной частью услуг, например продажей ритуальной атрибутики и перевозкой умершего и его родственников во время похорон.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что выручка ритуальных агентств в целом по стране в первом полугодии 2021 г. выросла на 9% в годовом выражении, до 36,9 млрд руб. Смертность за период увеличилась на 16% до 1,1 млн человек. Выручка в первом полугодии этого года снизилась на 1% по сравнению со второй половиной прошлого года. По мнению участников рынка, россияне начали экономить на дополнительных погребальных услугах из-за снижения доходов.