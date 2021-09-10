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Выручка предприятий похоронной отрасли в 2020 году увеличилась на четверть

Ведомости

Общая выручка похоронных организаций Москвы по итогам 2020 г. выросла на 25% до 3,59 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчетностей компаний, опубликованные «СПАРК-Интерфаксом». В расчетах не учтена выручка крупнейшего игрока рынка – ГБУ «Ритуал»: организация не публикует данные, а ее представитель отказался их предоставить.

Выручка похоронных компаний увеличилась на фоне роста смертности в Москве. По данным Росстата, в 2020 г. в городе умерли 150 000 человек – на 25% больше, чем в 2019 г.

Один из крупных участников рынка – ЗАО «Ритуал-сервис» — выручил в 2020 г. 1,26 млрд руб., на 16% больше показателя 2019 г. Чистая прибыль организации выросла в 4,3 раза, до 72 млн руб. «СПАРК-Интерфакс» сообщает, что учредителями компании являются ГБУ «Ритуал» и Олег Шелягов.

Другая компания Шеляговых – «Ритуал.ру» — увеличила выручку на 18% до 343 млн руб., прибыль – до 10 млн руб. В 2019 г. компания была убыточной. В «Ритуал-сервисе» и «Ритуал.ру» не ответили на запрос издания. По данным «СПАРК-Интерфакса», на эти компании приходится 45% объема рынка. Остальные компании из топ-10 составляют 29% рынка. В 2020 г. они заработали 1,04 млрд руб. – на 71% больше в годовом выражении.

Источники издания на ритуальном рынке пояснили, что в Москве все услуги, непосредственно связанные с кладбищем, полностью выполняют ГБУ «Ритуал» и организации, связанные с ним. Другие участники рынка занимаются незначительной частью услуг, например продажей ритуальной атрибутики и перевозкой умершего и его родственников во время похорон.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что выручка ритуальных агентств в целом по стране в первом полугодии 2021 г. выросла на 9% в годовом выражении, до 36,9 млрд руб. Смертность за период увеличилась на 16% до 1,1 млн человек. Выручка в первом полугодии этого года снизилась на 1% по сравнению со второй половиной прошлого года. По мнению участников рынка, россияне начали экономить на дополнительных погребальных услугах из-за снижения доходов.

Ранее по теме: Россияне стали экономить на похоронных услугах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных