«Газпром» заявил о приостановке транспортировки газа по «Силе Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай из Чаяндинского месторождения. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. В конце 2022 г. подача газа в газопровод начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского.