«Газпром» заявил о приостановке транспортировки газа по «Силе Сибири»
Транспортировка газа по газопроводу «Сила Сибири» будет временно приостановлена в период с 22 по 29 сентября из-за проведения плановых профилактических работ, сообщает «Газпром».
«С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена», — говорится в сообщении компании в Telegram.
В «Газпроме» отметили, что сроки проведения работ компания согласовала с китайской CNPC в 2020 году. Согласно договоренности, профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.
Магистральный газопровод «Сила Сибири» транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай из Чаяндинского месторождения. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. В конце 2022 г. подача газа в газопровод начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского.