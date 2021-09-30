«Коммерсантъ»: владелец Befree и Sela может провести IPO в ближайшие два года

Melon Fashion Group (управляет магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela) рассматривает возможность выхода на IPO, размещение акций может состояться в 2022-2023 гг. на Московской бирже, однако встреч с потенциальными организаторами пока не было, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в инвестиционных кругах. Выход группы на биржу может стать первым для российских продавцов одежды.