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«Коммерсантъ»: владелец Befree и Sela может провести IPO в ближайшие два года

Ведомости

Melon Fashion Group (управляет магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela) рассматривает возможность выхода на IPO, размещение акций может состояться в 2022-2023 гг. на Московской бирже, однако встреч с потенциальными организаторами пока не было, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в инвестиционных кругах. Выход группы на биржу может стать первым для российских продавцов одежды.

Согласно отчетности компании, 35,96% группы принадлежит шведской Eastnine, 35,53% — I.G.M. Manufactrust Ltd председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% — шведскому фонду East Capital, 6,12% — гендиректору Михаилу Уржумцеву. В Eastnine и East Capital отказались от комментариев, представитель Melon Fashion Group не ответил на вопросы издания.

Собеседник издания в инвестиционных кругах считает, что в ходе IPO инвесторам могут предложить до 45% акций. После успешных IPO Ozon и Fix Price владельцы Melon Fashion Group могут оценить компанию минимум в 10–12 EBITDA. Учитывая финансовые результаты 2020 г., оценка бизнеса составит 29-34,8 млрд руб.

Ранее владельцы Melon Fashion Group пытались продать долю не на публичном рынке, однако им не удалось найти покупателя. На конец 2020 г. группа владела 809 магазинами в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Армении. Выручка Melon Fashion Group в 2020 г. выросла на 9,7%, до 25,2 млрд руб., EBITDA – на 3,2%, до 2,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных