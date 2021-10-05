UBS назвал выгоду для России в допуске «Роснефти» к «Северному потоку — 2»
Допуск «Роснефти» к экспорту газа по «Северному потоку — 2» позволит выполнить требования антимонопольного законодательства ЕС и, как следствие, избежать соответствующих претензий со стороны Еврокомиссии, следует из обзора UBS.
«Третий энергопакет ЕС требует допуска сторонних компаний к газопроводу. Экспорт газа «Роснефти» по «Северному потоку — 2» через агентское соглашение с «Газпромом», скорее всего, будет означать выполнение этого требования», — говорится в обзоре. В нем указано, что в законодательстве ЕС нет условия о конкретном объёме мощности, предоставляемой третьей стороне.
Ранее Bank of America сообщил, что отмена монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа выгодна для России, «так как позволит стране увеличить долю на мировом газовом рынке и обеспечить соответствие поставок нормам Третьего энергопакета». Кроме того, добыча «Газпрома» приблизилась к десятилетнему пику, а возможность дополнительных поставок в Европу ограничена снижением запасов газа в ПГХ в России и аварией на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, считают в банке.
Третий энергопакет, принятый в Евросоюзе в 2009 г., предполагает разделение функций транзитера и поставщика, а также допуск к поставкам по трубе третьих сторон.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год в Европу через агентское соглашение с «Газпромом», при этом выплачивая на эти объемы повышенный уровень НДПИ.
В середине сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Минэнерго в ближайшее время подготовит доклад по просьбе «Роснефти» разрешить ей экспорт газа через газопровод «Северный поток — 2». По данным «Коммерсанта», правительство готово в качестве эксперимента разрешить «Роснефти» экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом».