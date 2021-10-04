Оператор сообщил о заполнении газом первой нитки «Северного потока — 2»
Компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG начала процедуру заполнения газом первой нитки газопровода, сообщает компания.
«С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — говорится в сообщении оператора газопровода.
Пусконаладочные работы на второй нитке «Северного потока — 2» продолжаются. Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, напомнили в компании.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.